09/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La violencia en nuestro país va en crecimiento, la muestra clara es que un hombre, en Los Olivos, recibió un disparo tras intervenir en la discusión de una pareja.

Palea discutía en la calle

Cámaras de seguridad grabaron lo ocurrido en el jirón Río Blanco, donde según información preliminar la pareja protagonizaba una fuerte discusión en plena vía pública entre una mujer, que vestía short y polo negro, y un hombre que llevaba un casco y acababa de llegar con su motocicleta al lugar.

Aparentemente la mujer sería inquilina de la casa de la víctima. Fue alertado por los fuertes gritos que el hombre decide salir para intervenir en la pelea con el fin de calmar a la pareja.

Aparentemente el afectado salió primero a la puerta y habría tenido un intercambio de palabras con el sujeto con casco a quien se le observaba ofuscado apuntado a la puerta del domicilio. Fue cuando el atacado salió que el individuo desenfundó su arma de fuego para disparar contra la víctima sin dudar.

Víctima fue herido en el pecho

Tras ello, en medio de la confusión de la mujer, el atacante se subió al vehículo menor para huir solo sin destino conocido. Mientras que la fémina y otros vecinos y familiares de la víctima se acercaron hasta él para brindarle auxilio.

La víctima tuvo que ser trasladado de urgencia hasta la Clínica Jesús del Norte, donde ingresó a la sala de operaciones al presentar un impacto de bala a la altura del tórax, por lo que su estado de salud es reservado. Mientras que la mujer que participó de la discusión fue intervenida por la PNP y permanece detenida en la comisaría Laura Caller.

Es así que un hombre resultó herido de bala tras intentar calmar la discusión de una pareja en plena vía pública en Los Olivos.