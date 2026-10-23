Hazaña en Cañete: deportistas descienden por primera vez en bicicleta el temido 'Tobogán Macho' de Coayllo

23/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Lo que durante 28 años se consolidó como un territorio de uso exclusivo para corredores a pie acaba de escribir un capítulo completamente nuevo en la historia de los deportes extremos en el Perú.

Ciclismo conquista el Tobogán Macho

Los especialistas en freeride Carlos Rodríguez y Nicolás Khoury desafiaron el legendario Tobogán Macho de Coayllo, ubicado en la provincia limeña de Cañete, al realizar por primera vez un vertiginoso descenso en bicicleta por esta compleja formación natural.

Equipados con bicicletas especialmente acondicionadas para terrenos extremos (con suspensiones resistentes y geometrías ideales para pendientes pronunciadas), ambos atletas se lanzaron desde la cima del cerro de 289 metros de altura, famoso por albergar la leyenda del Volcán Ko y la Serpiente.

La tradición del 'Tobogán Macho' y su exigencia a pie

El conocido como Tobogán Macho debe su nombre al enorme riesgo, dificultad y grado de vértigo que implica su recorrido, caracterizado por una pendiente sumamente empinada cubierta de arena y piedras sueltas.

Esta ruta es el escenario central de la tradicional competencia pedestre que se organiza cada año durante el Festival Cultural del Níspero, evento que convoca a competidores de diversas regiones del país.

En su última edición, celebrada el pasado 27 de septiembre, el ganador de la carrera a pie fue Leonel Acuña Espichán, quien cronometró un minuto y 27 segundos, manteniendo vigente el récord histórico de un minuto y 21 segundos establecido en 2018.

Este es el Tobogán Macho, la insólita carrera a pie en Perú donde los competidores desafían la gravedad corriendo por una ladera. pic.twitter.com/zO5lYmjgtM — Enséñame de Ciencia (@EnsedeCiencia) October 11, 2026

Cabe señalar que el origen de esta actividad se remonta a 26 años atrás cuando nació como una actividad educativa donde profesores hacían que sus estudiantes descendieran por el cerro. Tras popularizarse, un alcalde del distrito optó por convertir la actividad en una competencia formal.

El freeride lleva la adrenalina al límite

A diferencia del downhill competitivo convencional, la modalidad practicada por Rodríguez y Khoury, el freeride, prioriza la absoluta libertad de recorrido, la destreza técnica y el control milimétrico para superar obstáculos naturales de gran complejidad.

La incursión de ambos ciclistas no solo redefine los límites de este atractivo turístico de Coayllo, sino que también atrae las miradas hacia el potencial de la zona para albergar nuevas disciplinas de aventura sobre dos ruedas, combinando velocidad, geografía agreste y valentía.

La exitosa travesía de Carlos Rodríguez y Nicolás Khoury marca un hito histórico en el Tobogán Macho, fusionando la rica tradición cultural de Coayllo con la vanguardia del deporte extremo en el Perú.