Héctor Vargas cuestiona a la PNP en la lucha contra la delincuencia: "Como va a poder hacerlo si está contaminada con malos elementos"

07/10/2025 / Exitosa Noticias

En diálogo con Exitosa, el presidente de la Coordinadora de Transporte Urbano de Lima y Callao, Héctor Vargas, aseguró que la Policía Nacional del Perú (PNP) no cuenta con la capacidad necesaria para erradicar el sicariato, ya que hay malos elementos del lado de las bandas criminales.

Cuestiona inacción de la Policía Nacional

El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, anunció el lunes que los gremios de transportistas acordaron levantar el paro que iniciaron ese día desde muy temprano en la capital. La decisión se tomó luego de un diálogo sostenido entre el Ejecutivo y representantes del sector, que exigen medidas concretas de seguridad y la declaratoria de emergencia ante el avance del crimen organizado.

En ese marco, el presidente de la CTU, Héctor Vargas, brindó declaraciones a 'Exitosa Te Escucha', para abordar el tema y expresar su malestar e indignación por lo señalado recientemente por la presidenta de la República, Dina Boluarte, de no contestar llamadas ni responder mensajes de números desconocidos, "porque por ahí empiezan las extorsiones".

Seguidamente, destacó que la inseguridad es una preocupación creciente en el país, y aseguró que mientras existan casos de corrupción y falta de profesionalismo dentro de la Policía Nacional, será difícil lograr avances significativos para erradicar a las bandas criminales que han sembrado el terror en la ciudadanía, en especial en los transportistas.

"Se repite lo mismo y no vemos reacción del Estado. No teniendo un pedido y propuesta coherente, volvemos a pedir lo mismo, que la policía trabaje, pero no hemos enfatizado ¿por qué es el problemas? Para nosotros es que en las instituciones hay corrupción y mientras no hay una profilaxis, por más reuniones, paros o mesas de trabajo no se va a solucionar el problema", exclamó.

Héctor Vargas pide depurar la PNP

Pero no todo quedó ahí, ya que además de denunciar que en las instituciones encargadas de la lucha frontal contra la inseguridad ciudadana, existe corrupción, Héctor Vargas, advirtió que la PNP está infectada de malos elementos que en vez de apoyar a la población y defenderlos, se dedican a resguardar a los criminales y extorsionadores.

En ese marco, pidió la depuración de los organismos encargados de impartir justicia y resguardar el orden como la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público y el Poder Judicial.

"Capturan a una banda criminal y ahí está un policía, dos o tres. ¿Cómo una institución del Estado que tiene que investigar y capturar va a poder hacerlo si está contaminado con malos elementos. Lo mismo pasa en el Ministerio Público y el Poder Judicial", indicó Héctor Vargas.

Propuesta del representante de la CTU

Finalmente, agregó que se debería formar un equipo especial y de élite con los mejores elementos de estas entidades que sean incorruptible. Incluso, afirmó que debería haber mayor control de la Contraloría y que los agentes policiales pasen por el polígrafo y que cuenten con buen sueldo para no ser tentados por la corrupción.

Las declaraciones de Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano (CTU) de Lima y Callao, se han dado en el marco de la escalada de la inseguridad ciudadana, especialmente las extorsiones y ataques a transportistas. Cuestionó que existan malos elementos en la PNP.