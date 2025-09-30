Transportistas convocan a paro: "Mientras haya esta corrupción, creemos que no va a haber solución"

30/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el presidente de la Coordinadora de Transporte Urbano de Lima y Callao, Héctor Vargas, consideró que no se logra combatir la extorsión y el sicariato por la corrupción en los diferentes niveles del Estado.

No creen que este Gobierno de solución

En entrevista con Nicolás Lucar, en Hablemos Claro, Vargas manifestó que los transportistas no creen que el actual Gobierno pueda dar solución al problema de extorsión y sicariato que perjudica a miles de ciudadanos a nivel nacional.

" Tuvieron tiempo desde el año pasado cuando hicimos el primer paro, el segundo paro este año, y aún así, pese a ello, vamos a paralizar nuestras actividades, no solamente por el hecho de que están sucediendo estos temas de la extorsión, el sicariato, los asesinatos, sino porque también queremos proponer una alternativa y llamar la atención de la ciudadanía", explicó.

Asimismo, reveló que tras analizar la situación, consideran que el gran problema es la corrupción que se encuentra enquistada en las diferentes instituciones del Estado, por lo que no se logra combatir la criminalidad.

"Encontramos que tenemos una Policía Nacional que captura delincuentes, pero dentro de ese grupo criminal hay uno o dos policías que están involucrados. Encontramos que en el Ministerio Público no se denuncia a quienes han sido encontrados en flagrancia por alguna razón. Encontramos que el Poder Judicial los libera fácilmente. (...) Mientras haya esta corrupción, creemos que no va a haber solución", detalló.

Transportistas proponen solución

El presidente de la Coordinadora de Transporte Urbano de Lima y Callao, anunció que buscan proponer la creación de una unidad élite conformada por los mejores miembros de la PNP, del Ministerio Público y del Poder Judicial.

"Que trabajen juntos, cuyo ámbito de aplicación sea en tres ciudades para ver como un piloto, para que no se diga que esto es imposible a nivel nacional. En Lima, en el Callao y en Trujillo (...) Y que haya un control recurrente de parte de la Sunat, de Contraloría de la República, Control Interno de la policía y que pasen por polígrafo", dijo.

Esperan que aunque sea una propuesta que este Gobierno quizá no pueda adoptar, candidatos que busquen llegar al sillón presidencial lo tomen en cuenta.

En este contexto, el el presidente de la Coordinadora de Transporte Urbano de Lima y Callao, Héctor Vargas, detalló que desde su sector encontraron que el problema principal es la corrupción, que no permite dar solución a la extorsión y sicariato.