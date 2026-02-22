Terror en México: Trabajadora sale envuelta en llamas de un Oxxo incendiado

22/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La violencia en México sigue escalando tras la operación que terminó con la vida de Rubén "N", alias "Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). En Puerto Vallarta, un ataque incendiario contra una tienda Oxxo dejó escenas de horror cuando una trabajadora quedó con su ropa en llamas.

El hecho fue captado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales. Las imágenes muestran a la empleada envuelta en fuego mientras transeúntes corren a auxiliarla, logrando apagar las llamas y trasladarla a un lugar seguro. Autoridades confirmaron que había más empleados dentro del establecimiento al momento del ataque, aunque no se ha precisado el número de afectados ni la gravedad de las lesiones.

Auxilio y respuesta inmediata

La trabajadora fue atendida en el lugar por personas que transitaban cerca y posteriormente por equipos de emergencia. La policía acordonó la zona y pidió a la población evitar circular por el área mientras se realizaban las labores de control.

⚠️ CONTENIDO SENSIBLE 🔴🇲🇽



Una trabajadora sale envuelta en llamas, luego de que prendieran fuego al Oxxo.



Lo único que ella hizo fue ir a trabajar.



pic.twitter.com/t5FqMnJHNb — Informa Cosmos (@InformaCosmos) February 23, 2026

El incendio se suma a una serie de ataques registrados en Jalisco y estados vecinos tras el operativo militar en Tapalpa que derivó en el exitoso abatimiento de "El Mencho". Desde entonces, se han reportado narcobloqueos, incendios de vehículos y ataques a comercios, incluyendo otras tiendas de la cadena Oxxo, así como establecimientos de grandes superficies como Costco.

La estrategia de los grupos armados parece orientada a sembrar caos y miedo en la población, afectando tanto la movilidad como la seguridad de espacios públicos y privados.

And now they are burning down the Costco in Puerto Vallarta. #Mexico pic.twitter.com/XrPuVy82WP — Mr ashen (@TheOfficialMrA1) February 22, 2026

Impacto en la ciudadanía

El ataque en Puerto Vallarta ha generado alarma entre vecinos y trabajadores de la zona, que denuncian sentirse desprotegidos ante la ola de violencia. La cadena Oxxo, con fuerte presencia en México, se ha convertido en blanco recurrente de incendios provocados, lo que refleja la magnitud del desafío de seguridad que enfrenta el Estado.

El caso de la trabajadora envuelta en llamas simboliza el nivel extremo de vulnerabilidad que enfrentan civiles en medio de la confrontación entre el CJNG y las fuerzas de seguridad. La violencia no solo se manifiesta en enfrentamientos armados, sino también en ataques directos a comercios y espacios cotidianos, afectando a trabajadores y clientes.

La reacción de las autoridades será clave para contener la escalada y transmitir confianza a la población. Mientras tanto, el país vive una jornada marcada por el miedo y la incertidumbre, con la seguridad de los ciudadanos en el centro del debate.