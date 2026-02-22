Amnistía en Venezuela: Oposición confirma solo 19 excarcelaciones pese a que régimen asegura "cientos"

22/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La oposición venezolana denunció este último sábado que, pese a la aprobación de la Ley de Amnistía el pasado jueves, hasta ahora solo se han confirmado 19 excarcelaciones de presos políticos. La cifra contrasta con los anuncios oficiales de la Justicia, que aseguró haber acordado las primeras 379 liberaciones en distintos centros de detención.

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que agrupa a las principales fuerzas opositoras, señaló que los familiares de los detenidos se mantienen en vigilia permanente a las puertas de las cárceles, esperando que el proceso avance con mayor rapidez.

"Condenamos que, a 48 horas de aprobada la amnistía, hasta ahora solo hayamos podido verificar la excarcelación de 19 inocentes", expresó la coalición en un comunicado.

Un proceso lento y presionado

El opositor Roberto Marrero, exsecretario de la Asamblea Nacional, declaró que el proceso "sí está ocurriendo, aunque a regañadientes por la presión del Gobierno de Estados Unidos". Marrero reconoció que no se puede pedir paciencia a quienes están tras las rejas, pero aseguró que se trata de un paso hacia la reconciliación nacional y el retorno de los exiliados.

Por su parte, el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, afirmó que se han producido "cientos de liberaciones" en centros como Zona 7 y El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

#Venezuela | El presidente de la AN, Jorge Rodríguez, aseguró que en las próximas horas deberían salir en libertad todos los presos políticos que se beneficiarán de la Ley de Amnistía, en El Helicoide y Zona 7 en Boleíta.



La ley aprobada se aplica al período comprendido entre 1999 y 2026, aunque excluye casos vinculados a operaciones militares. La ONG Foro Penal estima que al menos 400 presos podrían quedar fuera de los beneficios. El Gobierno, en tanto, insiste en que no existen presos políticos en el país y que los detenidos cometieron delitos comunes.

Huelga de hambre

En paralelo, más de 200 presos políticos se declararon en huelga de hambre en la prisión de Rodeo I, en las afueras de Caracas, para exigir su liberación. Entre ellos se encuentra un gendarme argentino acusado de terrorismo. Los familiares explicaron que la protesta responde a que la ley no beneficia a muchos de los internos de ese centro.

El contraste entre las cifras oficiales y las verificadas por la oposición refleja la desconfianza en torno al proceso de amnistía. Mientras el Gobierno busca mostrar avances, la oposición insiste en que las liberaciones son mínimas y lentas. La presión internacional, especialmente de Estados Unidos, será clave para determinar si la amnistía se convierte en un mecanismo de reconciliación o en un gesto político limitado.