PNP rescata a dos secuestrados por banda en Lima Norte: Fueron capturados 17 sujetos y 3 menores de edad

02/05/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Durante la madrugada de este sábado 2 de mayo, agentes de la PNP realizaron un megaoperativo en Los Olivos donde encontraron una dramática escena. Y es que la intervención policial permitió la captura de 17 presuntos integrantes de una banda criminal y la liberación de dos ciudadanos que habían sido secuestrados.

Dos secuestrados son liberados por PNP en Los Olivos

De acuerdo a la información recogida por Exitosa a través del general PNP Manuel Lozada, todo comenzó cuando una mujer se acercó hasta la Depincri de Puente Piedra para denunciar el rapto de uno de sus familiares. A partir de ahí y gracias a información policial complementaria, se implementó una intervención a lo que sería el búnker de una organización criminal en Los Olivos.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | El general PNP, Víctor Revoredo, dio alcances de la captura de 17 integrantes de una peligrosa banda criminal dedicada a cometer secuestro al paso. Dos ciudadanos fueron rescatados durante este operativo.



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"El día de ayer a las 7:00 p.m. aproximadamente se recibe una denuncia por parte de una señorita en la Depincri de Puente Piedra refiriendo que un familiar había sido secuestrado", indicó el general Lozada.

Agentes de distintas divisiones de la Policía Nacional del Perú ingresaron raudamente a esta propiedad encontrando más de una sorpresa. Al llegar al quinto piso, hallaron a un ciudadano completamente maniatada al lado de un hacha. Al continuar con el registro del inmueble, en la cuarta planta se encontró a un segundo raptado el cual presentaba una herida de bala en una de sus piernas.

"En el quinto piso se lograr liberar al primero y durante el registro en el cuarto piso se encuentra a otro secuestrado y esta persona tenía una herida de bala en la pierna. De los 17 detenidos todos son venezolanos y solo una ciudadana peruana, además de tres menores de edad", añadió.

Además, los efectivos de la Dirincri y la División de Investigación de Secuestros lograron la captura de 17 personas que integrarían una banda dedicada al secuestro, trata de personas, extorsión, entre otros delitos.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | En declaraciones a Exitosa, el general PNP Manuel Lozada informó sobre el operativo que permitió rescatar a dos personas secuestradas en Lima Norte. La intervención policial culminó con la captura de 17 presuntos integrantes de una banda... pic.twitter.com/HBB8Vf1Tqg — Exitosa Noticias (@exitosape) May 2, 2026

Escena dramática

En declaraciones a la prensa, el general Víctor Revoredo aseguró que la escena encontrada en este presunto búnker fue bastante dramática ya que la condición de los secuestrados era casi inhumana. Es importante precisar que todos los detenidos eran de nacionalidad venezolana, salvo por una mujer peruana.

Además, se conoció que los agentes incautaron una serie de elementos que probarían sus actividades ilícitas. Por ejemplo, se encontró un cuaderno con anotaciones de empresas, nombres y números telefónicos que serían para extorsionar. Además de dos explosivos, un hacha y dos celulares.

En resumen, dos personas secuestradas fueron liberadas durante un operativo de la PNP donde también fueron capturados 17 presuntos integrantes de una banda criminal.