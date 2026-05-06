MML responde tras fallo del juzgado que se declaró incompetente sobre la demanda de amparo contra el JNE

06/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) se pronunció tras el fallo del 11.º Juzgado Constitucional del Poder Judicial (PJ) que se declaró incompetente sobre la demanda de acción de amparo presentada por el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, en contra del acuerdo del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que declaró inviable la realización de elecciones complementarias en la capital.

De acuerdo con la resolución emitida este miércoles 6 de mayo por la jueza Silvia Núñez Riva, su despacho no está facultado para atender el recurso presentado por el burgomaestre capitalino, puesto que, atiende exclusivamente procesos constitucionales vinculados a materias tributarias, aduaneras, de mercado y casos relacionados con Indecopi.

Proceso sigue su curso para ser atendido

A través de un comunicado difundido por sus canales oficiales, la entidad municipal indicó que el expediente ha sido derivado por la Corte Superior de Justicia de Lima al 5.º Juzgado Constitucional, a cargo del magistrado Jorge Luis Ramírez Niño de Guzmán, quien estará a cargo del análisis del caso.

🔴 #Comunicado | La Municipalidad Metropolitana de Lima pone en conocimiento de la opinión pública lo siguiente: pic.twitter.com/mLjiXgfr67 — Municipalidad de Lima (@MuniLima) May 6, 2026

Este procedimiento obedece a lo dispuesto por el 11.º Juzgado Constitucional para que, en cumplimiento del debido proceso, sea un juzgado especializado en temas constitucionales el responsable de asumir la demanda proveniente desde la MML.

Como se recuerda, el 30 de abril último, el Concejo Metropolitano de Lima autorizó al burgomaestre -en su condición de ciudadano- a presentar la medida cautelar para suspender los efectos del acuerdo del JNE, debido a que presuntamente genera un "impacto directo" en las competencias de la Municipalidad de Lima, específicamente en ámbitos como "la tranquilidad, la paz social y el orden en el Centro Histórico".

Demanda competencial fue presentada al TC

Es importante recordar que, este no es el único recurso interpuesto por el alcalde capitalino, puesto que, el último lunes 4 de mayo, presentó oficialmente una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional (TC) en contra del JNE por declarar inviable las elecciones complementarias en Lima Metropolitana, alegando menoscabo a las atribuciones constitucionales que tiene la MML.

Por esta acción, el partido político Juntos Por el Perú (JPP) lo denunció el viernes 1 de mayo ante el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 2 por su presunta vulneración al principio de neutralidad, en el marco del período electoral de las elecciones generales 2026.

Asimismo, el experto en temas municipales, Martín D'Azevedo, advirtió este martes 6 de mayo en Exitosa, que Renzo Reggiardo podría estar sujeto a un pedido de vacancia si se comprueba que la MML financió el pago de los honorarios de los abogados Hans Caiazza Requena y Gerardo Eto Cruz. Dicha acción trasgrediría el artículo 63 de la Ley Orgánica de Municipalidades.

Bajo esta premisa, indicó que el citado artículo prohíbe a los alcaldes, regidores, servidores y funcionarios, "contratar directa o indirectamente por parte y en nombre y en representación de la municipalidad, un tercero para poder beneficiarse o cubrir económicamente", gastos que no corresponden a las funciones que tiene la administración edil.

Desde la MML alegan la presunta vulneración del JNE hacia millones de limeños que estarían interesados en sufragar, luego de que por el conocido caos electoral del 12 y 13 de abril no pudieran hacerlo.