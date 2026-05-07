Caos en el Callao: Delincuentes encañonan y golpean a joven de 21 años en la avenida Central

07/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un joven de 21 años fue brutalmente golpeado por un grupo de delincuentes que lo persiguieron durante varios minutos en una transitada avenida de la Provincia Constitucional del Callao. Los vecinos de la zona fueron testigos de lo sucedido y aseguraron que la criminalidad ha aumentado en el lugar, por lo que pidieron mayor resguardo policial.

Delincuentes encañonan y golpean a joven

Según información preliminar, el joven de 21 años fue identificado como Ángel Andrés Felipe Salluca y se dirigía tranquilamente por la avenida Central a bordo de su motocicleta, cuando repentinamente un grupo de delincuentes empezó a perseguirlo a toda velocidad por la misma vía. El hecho ocurrió aproximadamente a las nueve de la noche.

Debido a la excesiva velocidad a la que iban los delincuentes, el vehículo que conducían impactó contra un automóvil que estaba estacionado y posteriormente interceptaron la moto de Andrés Felipe, quien cayó al pavimento, donde fue golpeado con la cacha de un arma. Los delincuentes se dieron a la fuga pocos segundos después.

"El carro que venía lo cierra y ahí se cae el joven. Creo que él ha declarado en el hospital que le han dado con la cacha del arma en la cabeza. Él se levantó aquí y dijo: 'Ayúdenme'. Vino Serenazgo y se lo llevó", contó uno de los testigos.

El joven de 21 años fue llevado de emergencia al hospital Daniel Alcides Carrión, donde permanece internado y su estado de salud es reservado. Mientras tanto, el móvil del atentado aún es materia de investigación por parte de la Policía Nacional del Perú.

Cabe resaltar que, en la avenida donde ocurrieron los hechos, hay varias cámaras de seguridad, las cuales serán determinantes para identificar a los delincuentes que atacaron al joven. Por otro lado, los vecinos indicaron que la ola de criminalidad ha aumentado y que los delincuentes ya no respetan que se trata de una zona comercial, por lo que se han visto en la necesidad de cuidarse a sí mismos.

🔴🔵 Callao: Delincuentes encañonaron y golpearon a un joven en la av. Central



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Pese a que el Callao continúa en estado de emergencia, los actos delictivos siguen sembrando temor entre los vecinos, quienes aseguran que la presencia policial no ha sido suficiente para frenar la creciente ola de crímenes. El ataque contra el joven motociclista ha generado gran preocupación en la zona, donde comerciantes y transeúntes afirman sentirse cada vez más inseguros ante la violencia con la que actúan los delincuentes en plena vía pública.