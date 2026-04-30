¿Ritual o error? Entierro se hace viral por la peculiar forma en que acomodaron el ataúd

30/04/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Los entierros suelen ser momentos muy dolorosos, debido a que se despide a un ser querido y no se le volverá a ver nunca más sobre la faz de la Tierra. Sin embargo, las imágenes de un sepelio en Haití han llamado poderosamente la atención por la peculiar forma en que los ciudadanos colocaron el ataúd. El video generó mucho debate en redes sociales, donde incluso se habló sobre un presunto ritual.

Haitianos colocan ataúd volteado

El video, que se ha vuelto viral en redes sociales, muestra el preciso instante en que tres jóvenes ingresan un ataúd blanco a una fosa acabada artesanalmente, la cual previamente ha sido llenada con agua. Aunque todo parece transcurrir con normalidad, una vez que el ataúd está dentro de la fosa, lo voltean rápidamente, dejando la tapa hacia abajo.

Enseguida, uno de ellos se para sobre el ataúd, empieza a saltar y grita "tierra", con la intención de que todos los presentes apoyen lanzando tierra a la tumba para sepultarlo lo antes posible. El joven fue el primero en arrojar tierra al orificio con sus propias manos, evidenciando que tenían que taparlo tan pronto como fuera posible.

Aunque no hay una explicación verificada sobre por qué el sepelio se realizó de esa manera, algunas personas en redes sociales tomaron el hecho con humor, mientras que otros afirmaron que se trataría de un ritual que se lleva a cabo en Haití para limpiar a alguien que falleció por magia negra o hechicería.

"Eso es para que el que le hizo daño también muera. Es como un ritual", "le pusieron agua para que se ahogue", "supuestamente lo colocan así para que quien haya cometido el crimen no pueda salir del lugar y confiese el hecho", "las personas mayores decían que estas cosas se hacen para que el alma del difunto reclame y se haga justicia", "ellos son de Haití, seguro falleció por brujería", fueron algunos de los comentarios.

Los entierros en Haití

En Haití, los rituales funerarios están profundamente ligados al vudú haitiano, una creencia que mezcla tradiciones africanas, catolicismo y prácticas locales. La muerte no se entiende como un final, sino como un paso hacia el mundo espiritual, donde los ancestros siguen teniendo presencia.

Los entierros suelen realizarse con rapidez, muchas veces dentro de las primeras 24 horas. El cuerpo es preparado, vestido y colocado en un ataúd, mientras familiares y líderes espirituales participan en ceremonias con cantos, rezos, música y danzas para despedir al difunto.

Es así que, estas prácticas buscan proteger el alma y asegurar su descanso, evitando que quede atrapada o sea perturbada. Por ello, algunos rituales pueden parecer inusuales, pero responden a creencias profundas sobre la transición espiritual tras la muerte.