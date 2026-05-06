¿Viaje en el tiempo? Estudio afirma 'generación Z' estarían adoptando hobbies que se realizaban en la antigüedad

06/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Frente a masificación de los equipos móviles y el exceso de redes sociales, la 'generación z' ha comenzado a adquirir nuevos hobbies que eran característicos por personas mayores como sus abuelos.

Algunos de ellos podrían ser coleccionar vinilos, realizar actividades de jardinería, tejido, entre otros.

¿Cuáles son las actividades que han tenido mayor demanda en los últimos tiempos?

Según un informe en el medio "The economist", se explica la razón por la cual algunas actividades están tomando relevancia entre las poblaciones más jóvenes.

Asimismo, las herramientas tecnológicas han hecho que se impulse de manera más efectiva estas acciones como, por ejemplo, la observación de aves usando aplicaciones, tejido a crochet, el uso de vinilos por la experiencia física y auditiva, jardinería incluso en lugares pequeños, elaboración de panes desde cero usando técnicas difundidas en medios digitales, cursos de caligrafía a mano, bricolaje, carpintería, entre otros.

La 'generación z' busca desconectarse de las pantallas al ser una población que desde que tiene uso de razón estuvo rodeado de la era digital y su exponente crecimiento con el paso de los años.

Informe se titula, "¿Por qué la 'generación Z' esta tomando los hobbies de los boomers?"

Factores determinantes para el regreso de estas actividades

Un factor que también determina estas medidas es la salud mental, dado que elaborar actividades que no forman parte de lo cotidiano, hace que los niveles de estrés, ansiedad, sobreestimulación y malestares derivados, que son causados principalmente por la serie de aparatos tecnológicos con los que esta generación está rodeada.

Como parte del estudio, otro motivo determinante es el sentido del propósito, ya que a diferencia de los contenidos digitales que pueden ser usados como entretenimiento, las actividades que estén fuera de ese entorno son tomados con un mayor sentido al ser aterrizado en un bien tangible como, una prenda, una planta, un bien real que es un reflejo del esfuerzo que ha tenido como parte del trabajo.

Leer libros físicos, observar aves, tejer, escuchar vinilos o cuidar plantas ya no es cosa del pasado. Cada vez más jóvenes están retomando actividades consideradas "de otra generación"... y no es casualidad.



Fernando Arauz te cuenta por qué esta tendencia va en aumento y qué hay... pic.twitter.com/hQGq9hayFH — Excélsior (@Excelsior) May 6, 2026

Además, para la realización de algunas de las actividades mencionadas, los jóvenes no requieren de una inversión monetaria alta, lo que ayuda a que no se genere un impacto que vaya en contra de los ahorros que buscan solventar proyectos a futuro.

En conclusión, dicho informe afirma que jóvenes de 'generación Z' no han descubierto estos hobbies, sino que forman parte de una nueva mirada que esta población se encuentra adaptando a su vida cotidiana debido al impacto positivo.