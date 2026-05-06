Desviación en Av. Javier Prado hacia la Vía Expresa el 6,7, 8 y 11 de mayo

06/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Gerencia de Movilidad Urbana de la Municipalidad Metropolitana de Lima informó que los días 6, 7,8 y 11 de mayo, durante el horario de 10:00 p.m. a 6:00 a.m. se realizará el cierre temporal del acceso a la avenida Javier Prado hacia la Vía Expresa, en sentido este-oeste. La restricción vehicular se debe a la ejecución de trabajos de gestión y reordenamiento del tránsito.

Rutas alternas para conductores

La Municipalidad de Lima ha planteado dos rutas alternas que los conductores podrás tomar como desvío.

Continuar por la avenida Javier Prado , doblar hacia la avenida Solidaridad, seguir por la avenida Carlos Villarán y tomar la salida hacia Paseo de la República.

, doblar hacia la avenida Solidaridad, seguir por la avenida Carlos Villarán y tomar la salida hacia Paseo de la República. O desplazarse por la auxiliar Manuel Méndez hacia la avenida Carlos Villarán y continuar hasta la salida hacia Paseo de la República.

Rutas de desviación por cierre de Javier Prado.

¿En qué consisten los trabajos de gestión y reordenamiento del tránsito?

La Municipalidad Metropolitana de Lima inició estas acciones el pasado 23 de abril de 2026, luego de que la Ordenanza N.° 2817 declaró en emergencia el sistema vial metropolitano por 180 días.

Estas intervenciones, gestionadas por la Gerencia de Movilidad Urbana y la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE), buscan combatir la congestión y reducir la siniestralidad.

Principales acciones

Entre las principales acciones está el uso de tecnologías para detectar infracciones como velocidad, invasión de vías y operativos en puntos críticos. El mantenimiento preventivo y correctivo de pistas, señalización horizontal y vertical y semaforización en vías claves como Javier Prado.

Además, se implementará cambios de sentido de circulación, estableciendo zonas rígidas y reordenamiento de paraderos. Además, se implementará cambios de sentido de circulación, estableciendo zonas rígidas y reordenamiento de paraderos. También se tendrá en cuenta la limpieza pública, eliminación de desmonte y cuidado de áreas verdes en las vías metropolitanas.

Entidades responsables

Aunque la ATU tiene competencia en el transporte público, la Municipalidad de Lima, a través de la Gerencia de Movilidad Urbana, es la encargada de la infraestructura y el tránsito. Durante los 180 días de emergencia del sistema vial, participarán: EMAPE, el Fondo Metropolitano de Inversiones (INVERMET), la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

La avenida Javier Prado hacia la Vía Expresa se mantendrá cerrada por 4 días durante 8 horas por trabajos de gestión y reordenamiento del tránsito. Sin embargo, habrán dos rutas de desvío para los conductores.