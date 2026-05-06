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Cierre de avenida principal

Desviación en Av. Javier Prado hacia la Vía Expresa el 6,7, 8 y 11 de mayo

Conoce las rutas de desvío y el horario en el que la Javier Prado hacia la Vía Expresa se mantendrá cerrada.

Desvíos en la Javier Prado hacia Vía Expresa.
Desvíos en la Javier Prado hacia Vía Expresa. Composición Exitosa

06/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 06/05/2026

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La Gerencia de Movilidad Urbana de la Municipalidad Metropolitana de Lima informó que los días 6, 7,8 y 11 de mayo, durante el horario de 10:00 p.m. a 6:00 a.m. se realizará el cierre temporal del acceso a la avenida Javier Prado hacia la Vía Expresa, en sentido este-oeste. La restricción vehicular se debe a la ejecución de trabajos de gestión y reordenamiento del tránsito.

Rutas alternas para conductores

La Municipalidad de Lima ha planteado dos rutas alternas que los conductores podrás tomar como desvío.

  • Continuar por la avenida Javier Prado, doblar hacia la avenida Solidaridad, seguir por la avenida Carlos Villarán y tomar la salida hacia Paseo de la República. 
  • O desplazarse por la auxiliar Manuel Méndez hacia la avenida Carlos Villarán y continuar hasta la salida hacia Paseo de la República. 

Rutas de desviación por cierre de Javier Prado.
Rutas de desviación por cierre de Javier Prado.

¿En qué consisten los trabajos de gestión y reordenamiento del tránsito?

La Municipalidad Metropolitana de Lima inició estas acciones el pasado 23 de abril de 2026, luego de que la Ordenanza N.° 2817 declaró en emergencia el sistema vial metropolitano por 180 días. 

Estas intervenciones, gestionadas por la Gerencia de Movilidad Urbana y la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE), buscan combatir la congestión y reducir la siniestralidad. 

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Principales acciones

Entre las principales acciones está el uso de tecnologías para detectar infracciones como velocidad, invasión de vías y operativos en puntos críticos. El mantenimiento preventivo y correctivo de pistas, señalización horizontal y vertical y semaforización en vías claves como Javier Prado. 

Además, se implementará cambios de sentido de circulación, estableciendo zonas rígidas y reordenamiento de paraderos. Además, se implementará cambios de sentido de circulación, estableciendo zonas rígidas y reordenamiento de paraderos. También se tendrá en cuenta la limpieza pública, eliminación de desmonte y cuidado de áreas verdes en las vías metropolitanas. 

Entidades responsables

Aunque la ATU tiene competencia en el transporte público, la Municipalidad de Lima, a través de la Gerencia de Movilidad Urbana, es la encargada de la infraestructura y el tránsito. Durante los 180 días de emergencia del sistema vial, participarán: EMAPE, el Fondo Metropolitano de Inversiones (INVERMET), la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

La avenida Javier Prado hacia la Vía Expresa se mantendrá cerrada por 4 días durante 8 horas por trabajos de gestión y reordenamiento del tránsito. Sin embargo, habrán dos rutas de desvío para los conductores. 

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