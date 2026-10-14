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Piden alinearse a norma

Hospedajes y arrendadores deben registrar a huéspedes extranjeros o enfrentar multas de hasta 2 UIT

El Ministerio del Interior recordó que hoteles, hostales y quienes alquilan inmuebles a ciudadanos extranjeros deben reportar sus datos a Migraciones. El trámite es virtual, gratuito y forma parte de una obligación vigente.

Hospedajes y arrendadores deben registrar a extranjeros o enfrentar multas de ha
Hospedajes y arrendadores deben registrar a extranjeros o enfrentar multas de ha (Composición Exitosa)

14/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 14/10/2026

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El Ministerio del Interior exhortó a los establecimientos de hospedaje y a las personas naturales y jurídicas que alquilan inmuebles a ciudadanos extranjeros a cumplir con el registro obligatorio de sus huéspedes y arrendatarios.

La disposición está contemplada en el Decreto Supremo N.° 011-2024-IN y busca fortalecer el control migratorio y mantener información actualizada sobre su permanencia en el país.

No se trata de una nueva obligación anunciada esta semana, sino de un llamado a cumplir una normativa existente. Migraciones desarrolla acciones de orientación para que los responsables se incorporen a la plataforma y transmitan los datos requeridos antes del inicio de las fiscalizaciones y procedimientos sancionadores anunciados.

Multas por incumplir el registro

Los responsables que incumplan esta obligación pueden recibir multas de entre una y dos UIT (equivalen a S/ 11,000 soles). La exigencia comprende tanto a los establecimientos de alojamiento como a particulares y empresas que arriendan propiedades a personas de otra nacionalidad.

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El superintendente nacional de Migraciones, Luis Fares Yunis Herrera, señaló que la etapa de orientación busca facilitar el cumplimiento de la norma y evitar futuras sanciones. Asimismo, pidió a hospedajes y arrendadores registrarse y enviar la información exigida.

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El trámite es virtual y sin costo alguno

Para cumplir con el procedimiento, el representante legal del hospedaje o la persona natural o jurídica que alquila el inmueble debe registrarse primero en la plataforma habilitada por Migraciones. Este paso permite obtener un usuario y una contraseña para acceder al sistema.

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Posteriormente, el responsable debe ingresar la información de cada huésped o arrendatario extranjero. Ambas gestiones se realizan completamente por internet y no requieren ningún pago, precisó la entidad.

Datos que deben reportarse y plazos para el correcto registro

Se planteó extender de 24 a 48 horas el plazo para expulsar administrativamente a extranjeros en situación migratoria irregular. Asimismo, propuso fortalecer las medidas contra la extorsión a través de llamadas telefónicas y aplicaciones de mensajería, con herramientas de geolocalización, coordinación con las empresas de telecomunicaciones y bloqueo de chips vinculados a actividades ilícitas.

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Datos que deben reportarse

El registro solicita nombres y apellidos completos, nacionalidad, fecha de nacimiento, sexo y número del documento de identidad o de viaje. También requiere la fecha de ingreso al país y la fecha probable de salida.

La responsabilidad del hospedaje o arrendador consiste en comunicar estos datos mediante el sistema establecido. La medida no modifica las condiciones de los contratos de alquiler ni convierte a los propietarios en autoridades migratorias, sino que establece un deber de información para apoyar las labores de control y fiscalización de Migraciones.

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