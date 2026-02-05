Fiscal Tomás Gálvez evalúa modernizar fiscalías supremas en Ley Orgánica del Ministerio Público

05/02/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

En la sexta y séptima comisión encargada de elaborar la Nueva Ley Orgánica del Ministerio Público, el fiscal de la Nación interino, Tomás Aladino Gálvez, evaluó modernizar las especialidades y funciones de las fiscalías supremas.

Fiscalías supremas serán modificadas para su modernización

En las sesiones presididas por Gálvez, se analizaron planteamientos de reforma institucional en relación a estas fiscalías, con el fin de actualizar sus competencias, modernizar sus procedimientos y campo de acción y agrupar sus métodos de investigación.

Además, las modificaciones pretenden ampliar el trabajo articulado entre todas estas fiscalías para combatir delitos de forma integral y acorde a las necesidades de la ciudadanía.

En sus intervenciones, fiscales de todas las jerarquías, abogados, representantes de la academia y la sociedad civil abordaron formas de indagar delitos de bandas y organizaciones criminales, lavado de activos, terrorismo, entre otros.

Los aportes recogidos, según informó el Ministerio Público, apuntan al fortalecimiento del rol institucional de las fiscalías supremas y sus atribuciones.

También se priorizarán las coordinaciones especializadas para establecer acciones efectivas contra el crimen organizado.

🚨 Fiscal de la nación (i), Tomás Gálvez Villegas, dirigió la sexta y séptima sesión de la comisión encargada de elaborar el proyecto de la Nueva Ley Orgánica del Ministerio Público. En dicha sesión se analizó las funciones, campo de acción y especialidades de las fiscalías... pic.twitter.com/y3lV6uPsAZ — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) February 5, 2026

Fiscalía inicia investigación contra Jerí por contratación de cinco mujeres

La Fiscalía Provincial Anticorrupción inició investigación preliminar contra los que resulten responsables por la contratación de cinco mujeres allegadas al presidente de la República, José Jerí, que obtuvieron contrataciones con el Estado tras haber acudido al Despacho Presidencial.

De esta forma, la Primera Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (FECOF) de Lima Centro inició investigación preliminar por presuntos delitos contra la administración pública.

En la indagación fiscal, no se incluye a Jerí como investigado, sino a las personas que resulten responsables de otorgar los contratos hacia las beneficiadas con las órdenes de servicio.

Ello luego de haberse comprobado que iniciaron un proceso de contratación tras haber sostenido reuniones en el Despacho Presidencial con el presidente Jerí. Los cargos designados contaban con requisitos claves que no habrían sido superados por las cinco allegadas al jefe de Estado.

La investigación está a cargo del despacho de la fiscal provincial Roxana Inés Espinoza Páucar y las diligencias correspondientes a ley se desarrollarán, en sede policial, con personal de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor).