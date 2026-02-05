Pacientes con cáncer denuncian falta de medicinas y equipos de terapia en el Hospital Rebagliati

05/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Preocupación en el Hospital Edgardo Rebagliati. Pacientes oncológicos denunciaron una falta de medicinas y equipos para radioterapia en el nosocomio. Dicha circunstancia representa un riesgo para sus tratamientos.

Una situación preocupante en el Hospital Rebagliati

El desabastecimiento de medicamentos y la falta de equipos para tratar enfermedades oncológicas persiste en el citado centro de salud capitalino. Esta situación ha generado malestar, preocupación e incomodidad en los pacientes con cáncer.

Recordemos que, de acuerdo a la Fundación Peruana de Cáncer y apoyo de consultoría usando datos del Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF), en el año 2025 se registraron cerca de 41 mil fallecidos por esta enfermedad, es decir, 33% más que en 2019.

En dicho período la tasa de mortalidad se incrementó de 96 mil 119 mil muertes por cada 100 mil habitantes, cifras que son realmente preocupantes y que reflejan que el cáncer es una de las mayores causas de fallecimiento en el país.

Los testimonios de los pacientes: Indignación y malestar

Un equipo de Exitosa recogió los testimonios de las personas que acuden a este hospital limeño para realizar sus tratamientos para batallar contra el cáncer, pero la situación que viven hoy es perjudicila para ello, razón por la cual genera en estas un malestar e indignación.

"Ya van a ser tres meses y el aparato de radioterapia que supuestamente debe ser continuo no está listo. Acabo de salir de ahí y no, en dos o tres semanas todavía ¿qué está pasando? Eso es contraproducente con los pacientes porque puede revertir la enfermedad. Hay medicamentos que cuando uno va a la farmacia no hay", manifestó una paciente.

Otra ciudadana, madre de una paciente oncológica, expresó sentirse "indignada" debido a que desde hace un mes a su hija le dijeron que tenía que realizarse una resonancia magnética, pero tras acudir al hospital Rebagliati le notificaron que ello se llevará a cabo aún dentro de cinco meses.

Por su parte, un paciente que padece de cáncer que viene de provincia hizo un llamado al Gobierno aseverando que actúen de inmediato: "Pónganse las pilas y orden, por favor, la salud".

Evidenciando una crisis total en el sector salud que preocupa, diversos pacientes que padecen de cáncer hoy afrontan una situación precaria en el Hospital Edgardo Rebagliati debido al desabastecimiento de medicamentos y la falta de equipos para radiotearapia que son vitales para su tratamiento por lo que expresaron su indignación y preocupación.