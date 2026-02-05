Trabajadores de 'El Mandarino' anuncian movilización contra la extorsión: Piden reunión con autoridades

05/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Cansados de la criminalidad, los trabajadores de 'El Mandarino', empresa de transportes que ha sufrido dos ataques en menos de una semana, han anunciado una movilización para el viernes 6 de febrero contra la extorsión, pidiendo mayor seguridad y una reunión con las autoridades.

Marcha contra el crimen

En diálogo con Exitosa, el gerente de la compañía acompañado de los trabajadores, explicó la razón por la que buscan movilizarse desde el patio de maniobras de San Juan de Lurigancho hasta el Ministerio del Interior.

"Lo que queremos es un apoyo, realmente no vamos con la intensión de romper algo, no, si no crear un alineamiento para que realmente nos cuiden las 24 horas del día", señaló como una de sus exigencias.

Informó que este jueves 5 de febrero esperarán la presencia de alguna autoridad, pues ni siquiera hay presencia policial en el patio de maniobras pese a haber sido víctimas de dos ataques.

"Estamos esperando el día de hoy que vengan las autoridades con la finalidad de que nos coordinemos y veamos cómo podemos trabajar, porque en realidad de nosotros [la inseguridad] ya se nos está escapando de las manos. No queremos una muerte más, un balazo más no queremos", indicó.

En ese sentido, exhortó al comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, a tener la valentía de parar este problema de una vez: "Hay que tener cojones".

Paralizan servicio

Tras ser atacados dos veces en menos de una semana en lo que va del 2025, los conductores de la empresa El Mandarino, que cubre la ruta de San Juan de Lurigancho y Comas, han decidido no salir a trabajar.

El gerente de la compañía informó que están buscando comunicarse al número telefónico dejado en el ataque del miércoles 4 de febrero, con el fin de llegar a un acuerdo con la organización criminal.

"Es lamentable vivir esta situación que es por segunda vez, la primera vez fue en Canto Grande en el local central de la empresa, que realmente vino la persona, la forma, la estrategia y disparan a quemarropa. No dejaron ningún número telefónico. Ahora, nuevamente ayer en la entrada de Collique (...) casi la misma modalidad, entonces se supone que es la misma persona, entonces el día de ayer ya dejaron un número telefónico", indicó.

Es por ello que El Mandarina anuncia una movilización para el viernes 6 de febrero contra la extorsión y piden reunirse con autoridades para lograr mayor seguridad.