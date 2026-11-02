Hospital de Villa El Salvador lanza campaña gratuita de vasectomía: 50 cupos disponibles

02/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Hospital de Emergencias Villa El Salvador (Heves) realizará por quinto año consecutivo una jornada gratuita de vasectomía dirigida a hombres mayores de 18 años que cuenten con afiliación al SIS. A través de la campaña "Ponle huevos a tu futuro", el establecimiento busca facilitar el acceso a métodos de planificación familiar y promover una mayor participación masculina en las decisiones reproductivas.

Inscripciones y evaluación médica

Los interesados deberán acercarse al área de Admisión del Heves el miércoles 4 de noviembre, de 8:00 a. m. a 12:00 p. m. o de 2:00 p. m. a 6:00 p. m. También podrán acudir el jueves 5 de noviembre, únicamente en el turno de la mañana.

Previo al procedimiento, los pacientes pasarán por una consulta con un urólogo, realizarán exámenes preoperatorios y participarán en una charla informativa sobre la vasectomía. Luego recibirán la fecha de la intervención, que se programará durante noviembre según la evaluación médica.

Habilitaron 50 cupos a voluntarios

La campaña contempla inicialmente 50 cupos para la cirugía. Sin embargo, el hospital indicó que este número podría ampliarse dependiendo de la acogida de la iniciativa.

El procedimiento es ambulatorio y mínimamente invasivo, dura aproximadamente 40 minutos y se realiza con anestesia local. Según el médico urólogo del Heves, Daniel Jarandilla, permite una recuperación rápida y sin complicaciones.

Planificación familiar masculina

El especialista destacó que la vasectomía es uno de los métodos anticonceptivos más eficaces, con una efectividad de 99.5%, y recomendó el procedimiento a los varones que hayan decidido no tener más hijos.

El director ejecutivo del Heves, Hugo Rojas, resaltó que las campañas permiten que los hombres participen activamente en el cuidado sexual y la planificación familiar. También señaló que los especialistas estarán disponibles para despejar los mitos que aún existen sobre este método.

En este sentido, el Hospital de Emergencias Villa El Salvador (Heves) abrirá una campaña gratuita de vasectomía para varones mayores de 18 años afiliados al Seguro Integral de Salud (SIS). La iniciativa, denominada "Ponle huevos a tu futuro", busca acercar los servicios de planificación familiar a los pacientes y se desarrollará por quinto año consecutivo.