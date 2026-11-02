Perú vs. Bolivia por amistoso FIFA: conoce AQUÍ los precios y dónde comprar las entradas

02/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Como parte de su preparación para el inicio de las próximas eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo 2026, la Blanquirroja afrontará sus dos últimso desafíos del año ante Bolivia y Panamá. Al respecto, ya se confirmaron los precios de las entradas para ver el amistoso por fecha FIFA frente al elenco altiplánico.

Ello luego de que la Blanquirroja realice su tour en Norteamérica en el que logró sumar dos derrotas ante Estados Unidos (4-1), Canadá (2-0) y Colombia (2-0), mientras que rescató solo un empate ante México (1-1).

Perú vs. Bolivia: estos son los precios de las entradas

A través de sus canales oficiales, este lunes, 2 de noviembre, la Bicolor dio a conocer a todos los hinchas y público en general cuál será el costo de los boletos para disfrutar del encuentro entre el conjunto patrio y la escuadra boliviana.

"¡La espera terminó! Ingresa a Ticketmaster Perú, asegura tu entrada y prepárate para vivir una nueva noche de fútbol junto a la Bicolor", se lee en una publicación de su cuenta de X (antes Twitter).

En ese sentido, las entradas para el cotejo ya se encuentran disponibles en la página web de la boletera en mención. Para la compra de estas deberás crearte una cuenta en la plataforma proporcionando tus datos personales incluido tu número de DNI. El costo de los boletos son los siguientes:

Sur: S/49

S/49 Norte: S/49

S/49 Oriente: S/99

S/99 Occidente: S/139

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Perú vs. Bolivia: fecha, hora y estadio confirmado

El enfrentamiento entre el cuadro nacional y su similar de Bolivia se encuentra porgramado para disputarse el próximo viernes, 13 de noviembre en el estadio Alejandro Villanueva a partir de las 8:00 p.m. Este será el penúltimo amistoso que sostendrán los dirigidos por Mano Menezes.

Cabe señalar que, la selección peruana atraviesa uno de sus peores momentos de los últimos años. Con Mano Menezes a cargo de la dirección técnica, el elenco peruano encadena una racha negativa de cinco partidos sin ganar. Además, han mostrado un bajo nivel colectivo ante rivales de jerarquía, tal como se vio en su gira por Norteamérica.

En medio de ese panorama, solo ha podido ganar un partido desde la llegada del entrenador brasileño al comando técnico. En sus registros, Menezes también suma cinco derrotas y dos empates.

Como vemos, este lunes, 2 de noviembre, la Bicolor recurrió a sus canales oficiales para dar a conocer los precios de las entradaas para el próximo partido amistoso que sostendrá la selección peruana ante su similar de Bolivia.