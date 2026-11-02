Canciller Carlos Espá realiza visita oficial a Portugal para fortalecer cooperación bilateral y comercio

02/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

El canciller Carlos Espá inició una visita oficial a la República Portuguesa con el objetivo de consolidar las relaciones bilaterales y ampliar la cooperación mutua en sectores estratégicos. Durante su agenda en Lisboa, el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores sostuvo un encuentro de trabajo con su homólogo portugués, Paulo Rangel, para revisar la agenda común entre ambos Estados.

Encuentro bilateral y prioridades de la política exterior peruana

Durante las reuniones sostenidas en territorio europeo, el ministro Carlos Espá expuso los ejes prioritarios de la gestión gubernamental peruana. Entre los principales temas abordados destacaron las acciones orientadas a reducir la inseguridad ciudadana, mitigar de manera preventiva los efectos del fenómeno El Niño, elevar los índices de productividad nacional y fortalecer la estabilidad.

Las autoridades diplomáticas acordaron la realización del VII Mecanismo de Consultas Políticas, el cual tendrá como sede la ciudad de Lima durante el próximo año. Este cónclave servirá para dinamizar el diálogo estratégico bilateral y dar seguimiento a los acuerdos sectoriales suscritos entre el Perú y Portugal.

Asimismo, ambos ministros expresaron su voluntad política para culminar a la brevedad las negociaciones de los instrumentos jurídicos bilaterales orientados a optimizar la cooperación conjunta en la lucha frontal contra el crimen organizado internacional y la impunidad.

#NoticiasTorreTagle | Canciller Carlos Espá inició hoy una visita oficial a la República Portuguesa, reuniéndose con el Ministro de Asuntos Exteriores de Portugal, Paulo Rangel, con quien reafirmó el excelente nivel de una relación diplomática que se remonta a 1853. En el encuentro se abordaron los principales temas de la agenda bilateral y las prioridades estratégicas del Gobierno en materia de seguridad y gestión de riesgos y de desastres. Asimismo, participó en la suscripción del Memorándum de Entendimiento entre la Autoridad del Puerto de Sines y del Algarve de Portugal y la Autoridad Portuaria Nacional del Perú, el cual promoverá la cooperación portuaria y fortalecerá el intercambio comercial entre los puertos de ambos países. El Canciller Espá participará mañana como orador principal en el EuroAmericas Forum y luego viajará a Madrid para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana. 👉🏻https://t.co/dNcBv8ebTw Lee también Canciller Carlos Espá viajará a Rusia para gestionar ayuda a peruanos que integrarían fuerzas armadas extranjeras November 2, 2026

Promoción de inversiones y cooperación portuaria con Portugal

En el plano económico y comercial, el jefe de la diplomacia peruana destacó la estabilidad macroeconómica que caracteriza al país y la solidez de su marco legal vigente. Estas condiciones estructurales fueron presentadas como factores determinantes para atraer capitales extranjeros y dinamizar nuevas corrientes de inversión privada en el territorio nacional.

Como resultado concreto de la visita, las delegaciones oficiales participaron en la suscripción de un Memorándum de Entendimiento entre la Autoridad Portuaria del Perú y la Administración de los Puertos de Sines y del Algarve. Este entendimiento busca impulsar la cooperación portuaria, optimizar la conectividad logística y facilitar el flujo comercial bilateral.

En la jornada siguiente, el canciller participará como orador principal en el EuroAmericans Forum, un espacio de debate geopolítico donde disertará sobre la seguridad como pilar del desarrollo y la relevancia de la diplomacia económica para consolidar las inversiones entre Europa y el Perú.

En ese sentido, el Canciller Carlos Espá afianza las relaciones diplomáticas y comerciales con Portugal para impulsar proyectos de infraestructura y cooperación portuaria.