Keiko Fujimori llega a Trujillo para supervisar operativos en Pataz: presidenta iría al penal El Milagro tras reyerta que dejó tres fallecidos

02/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, llegó este lunes a la ciudad de Trujillo, en la región La Libertad, para conocer los resultados de los operativos ejecutados por el Comando Unificado en Pataz contra las organizaciones vinculadas a la minería ilegal.

La mandataria arribó al aeropuerto internacional Capitán Carlos Martínez de Pinillos acompañada del premier Luis Galarreta y ministros de diferentes sectores.

En la comitiva también estuvieron presentes el comandante general de la Policía Nacional, Freddy López, y el jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Abraham Lejano. La visita se realizó en medio de las intervenciones contra las estructuras criminales que operan en la zona y de la reciente violencia registrada en el establecimiento penitenciario El Milagro.

Según la información presentada por las autoridades, las intervenciones permitieron detener a 18 presuntos integrantes de la organización criminal denominada 'La Gran Alianza' y a dos adolescentes que estarían involucrados en estas actividades ilícitas. Asimismo, se incautó una importante cantidad de armamento y explosivos.

🔴🔵🚨 #AHORA | La presidenta Keiko Fujimori llegó a Trujillo para supervisar los operativos del Comando Unificado en Pataz. Además, tendría previsto inspeccionar el penal El Milagro, donde una reyerta dejó tres internos fallecidos y otros heridos. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL Lee también Keiko Fujimori alerta sobre golpes de calor y advierte lluvias en Piura y Tumbes para noviembre November 2, 2026

Keiko Fujimori presenta resultados del Comando Unificado en Pataz

Durante la presentación de los resultados en una dependencia policial de Trujillo, la jefa de Estado destacó el trabajo conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, pero remarcó que las intervenciones deben contar con el respaldo de las instituciones encargadas de administrar justicia.

"Este trabajo de Fuerzas Armadas y Policía Nacional tiene que ser acompañado con el sistema de justicia, por eso muy importante el informe que ha hecho el general Ángeles, que están coordinando con el Ministerio Público", indicó.

Asimismo, Fujimori pidió a los periodistas mantenerse atentos al desarrollo de las intervenciones y aseguró que las acciones continuarán.

"Y ustedes señores periodistas, también les pedimos que estén alertas, observando. En este esfuerzo no vamos a parar. El objetivo es recuperar el orden y el camino final será la paz en nuestro país", manifestó.

La investigación también comprende a Juver Jair Carbajal Cruz, alias 'Goku', señalado como presunto lugarteniente del cabecilla de 'La Gran Alianza', Miguel Antonio Rodrigo Díaz, conocido como 'Cuchillo'.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | La presidenta Keiko Fujimori presentó los resultados de los operativos del Comando Unificado en Pataz y señaló que las acciones de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional deben estar acompañadas por el sistema de justicia para enfrentar la criminalidad en la zona. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3TG8j — Exitosa Noticias (@exitosape) November 2, 2026

Presidenta tendría previsto visitar penal El Milagro

Otro de los puntos contemplados durante la visita presidencial sería el establecimiento penitenciario El Milagro, donde recientemente se produjo un enfrentamiento entre internos que dejó tres personas fallecidas y varios heridos.

La presencia del jefe del INPE, Abraham Lejano, y del ministro de Justicia en la comitiva se produce en medio de la atención sobre la situación de seguridad del recinto penitenciario. Según lo informado durante la cobertura, Fujimori tendría previsto inspeccionar las instalaciones para conocer lo ocurrido.

La visita también se desarrolla mientras las autoridades mantienen acciones de seguridad en La Libertad, una región golpeada por actividades criminales relacionadas con la minería ilegal.

La llegada de Keiko Fujimori a Trujillo busca supervisar las acciones contra las organizaciones criminales en Pataz y atender la situación de seguridad penitenciaria. La mandataria aseguró que los operativos continuarán y destacó que la coordinación entre las fuerzas del orden y el sistema de justicia será fundamental para recuperar el orden en la región.