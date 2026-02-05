Venezuela: Lula da Silva le pide a Trump que los venezolanos resuelvan sus asuntos internos tras captura de Nicolás Maduro

05/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

A poco más de un mes de la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este jueves 5 de febrero, que le pidió a su homólogo de los Estados Unidos, Donald Trump, que deje a los venezolanos resolver sus problemas internos.

Como se recuerda, la expareja presidencial de Venezolana fue arrestada en Caracas el pasado 3 de enero. Actualmente en el Centro Metropolitano de Detención (MDC) de Brooklyn, el mandatario brasileño aseveró que la "principal preocupación" de su país no es un hipotético regreso de Maduro a Caracas, sino el respeto a la democracia del "país llanero".

Exhorta a que los venezolanos resuelvan sus problemas

En entrevista para el portal UOL, da Silva destacó que América Latina "es una zona de paz, que no tiene bombas nucleares ni intereses belicistas". En esa línea, indicó que su "único interés" es promover el crecimiento económico y mejorar las condiciones de vida de la población.

Sobre la realidad política que atraviesa Venezuela, indicó que tanto ello, como sus demás asuntos internos, deben ser resueltos por sus propios ciudadanos, incluyéndose unas eventuales nuevas elecciones generales, todavía sin fecha alguna para su realización, a pesar de ser el pedido de la gran parte de la oposición venezolana.

"Le dije a Trump que quien tiene que resolver los problemas de Venezuela son los venezolanos. No sé si Delcy convocará a elecciones o no, pero ellos tiene que resolver sus problemas. Nuestra preocupación principal es si hay posibilidades de fortalecer la democracia en Venezuela y de que regresen los 8,4 millones de venezolanos que abandonaron el país", mencionó.

Se reunirán en marzo en Washington

Tras haber sido un 2025 lleno de tensiones entre ambos países por los anuncios de incrementos de los aranceles por parte de Washington a Brasilia, el mandatario de Brasil confirmó que se reunirá con Donald Trump en marzo próximo en la Casa Blanca.

"Somos los presidentes de las dos mayores democracias de Occidente. No podemos simplemente sentarnos y discutir las cosas por Twitter. Necesitamos sentarnos, entender qué nos preocupa a él y a mí, qué le interesa a Estados Unidos y qué preocupa a Brasil, y trabajar juntos para llegar a acuerdos", puntualizó.

Vale recordar que, durante su intervención en un foro económico, la semana pasada en Panamá, Lula dijo que "no hay ningún tema vedado" para la conversación que tendrán y que lo único que no discutirá será sobre la soberanía de su país, la cual llamó "sagrada".

De esta manera, Luiz Inácio Lula da Silva expresó su postura sobre la situación político-social que atraviesa Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro a manos de las fuerzas armadas estadounidenses.