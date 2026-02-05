María Corina Machado: Venezuela podría ir a elecciones presidenciales "en menos de 10 meses"

05/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La líder opositora venezolana María Corina Machado sorprendió a todos al revelar que cree que Venezuela podría ir a elecciones presidenciales democráticas en menos de un año tras la captura de Nicolás Maduro.

¿Elecciones democráticas en Venezuela este 2026?

El 3 de enero del 2026 fue una fecha clave para toda Venezuela. El gobierno de Donald Trump capturó a Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores tras acusarlos por hasta cuatro cargos: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos de posesión de armas y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos.

En medio del juicio que afronta Maduro en Nueva York, quien quedó como presidenta encargada de Venezuela fue Delcy Rodríguez.

En ese marco y tras un mes de la detención del líder chavista, un personaje principal de la política de ese país no tardó en reaparecer y sorprender a sus compatriotas: María Corina Machado, quien hasta la fecha pide que se respeten los resultados de las elecciones presidenciales del 2024 donde Edmundo González tuvo más votos a favor.

Pues bien, la líder opositora venezolana quien se encuentra en EE. UU., comentó sobre la situación actual del país al medio digital 'Político', alegando que considera que su país podría tener elecciones democráticas en menos de un año, aunque todavía no lo ha dialogado con el presidente estadounidense, Donald Trump.

María Corina sobre elecciones presidenciales

De acuerdo a lo revelado por Machado en su entrevista con Dasha Burns para 'The Conversation', su proyección se produce mientras los líderes de ambos partidos en el Congreso instan al presidente a acelerar el proceso de renuncia al control estadounidense de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro en enero.

"Creemos que un proceso de transición real, verdaderamente transparente con votación manual... durante todo el proceso podría completarse en nueve o diez meses. Pero, bueno, eso depende de cuándo se empiece", dijo María Corna Machado el último martes.

Machado, quien ha expresado su deseo de regresar a Venezuela cuanto antes, puso las elecciones del 28 de julio del 2024 como ejemplo de que la sociedad venezolana quiere elecciones libres. "Si pudimos hacer eso en condiciones tan extremas, imagínense ahora, cuando tenemos el apoyo del gobierno de Estados Unidos, cuando la gente siente que no estamos solos", precisó.

Dispuesta a reunirse con Delcy Rodríguez

También sostuvo en un encuentro en línea con medios colombianos como el diario 'El Tiempo' y la emisora 'Caracol Radio', que está dispuesta a reunirse con la mandataria chavista Delcy Rodríguez pero estableciendo ciertas condiciones para el "diálogo": "a los efectos de definir el avance de un cronograma de transición, pues se hará, eso no estaría jamás descartado. (...) Cualquier proceso de intercambio, de acercamiento, es sobre la base del reconocimiento del 28 de julio y de que avanzamos en un proceso de transición", indicó.

De esta manera, la líder opositora venezolana María Corina Machado cree que podría haber elecciones democráticas en Venezuela en menos de un año tras la captura de Nicolás Maduro.