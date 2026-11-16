16/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La historia del polémico Jean Deza con el Domingo Dianderas de Chincha llegó oficialmente a su fin. Luego de quedar en el ojo de la tormenta tras la amarga eliminación del cuadro dirigido por Jorge Luna en la Copa Perú, marcada por una tarjeta roja directa tras un pisotón a un rival, el atacante usó sus plataformas digitales para emitir un mensaje de despedida.

Se despide del club

A pesar de haberse retirado de Chincha sin ofrecer declaraciones a la prensa tras el pitazo final, el popular 'Ratón' utilizó su cuenta oficial de Instagram para expresar sus sensaciones y confirmar su alejamiento de la institución deportiva.

"Hoy me toca despedirme de Dianderas de Chincha. Me voy con la tranquilidad de haberlo dejado todo por esta camiseta", publicó el delantero en su comunicado digital.

Autocrítica y agradecimiento al club

El paso del atacante por el conjunto chinchano quedó condicionado por el episodio antideportivo ocurrido en los octavos de final del torneo, donde una reacción imprudente dejó a su equipo con diez hombres frente a Bella Esperanza.

Al respecto, el jugador no esquivó la responsabilidad de la jugada que selló la derrota por 2-0, y pese al difícil contexto de su salida, Deza remarcó su reconocimiento hacia la institución.

"Lamentablemente, tuve una expulsión, pero eso no borra el esfuerzo ni el compromiso entregado. A pesar de todo, estoy muy agradecido con el club por la oportunidad y la confianza. ¡Gracias por todo, Dianderas!".

¡SE ACABÓ EL SUEÑO! 😭



Domingo Dianderas cayó 2-0 ante Bella Esperanza en Cañete y quedó eliminado de la Copa Perú. El atacante Jean Deza se fue expulsado por agresión. El equipo de Jorge Luna no subirá este año.



¡El Segundo Equipo de Todos! 💪 pic.twitter.com/YLpgaaiuGJ — Italo Villafuerte (@italocvillafue2) November 15, 2026

Un desenlace anunciado tras semanas de tensión

La salida de Jean Deza se produce pocas semanas después de que el cuadro de Jorge Luna le otorgara la oportunidad de aportar su experiencia en la recta decisiva de la Copa Perú.

Si bien en instancias previas el jugador había amagado con dejar el equipo tras su estreno ante Torino de Talara, finalmente recapacitó para continuar. No obstante, el trágico epílogo con la tarjeta roja directa consumó la eliminación del equipo chinchano, cerrando un capítulo lleno de altibajos deportivos.

Tras la polémica expulsión que sentenció la suerte del cuadro chinchano en el 'Fútbol macho', el polémico delantero rompió su silencio en redes sociales para anunciar su salida oficial del club, agradeciendo la confianza brindada a pesar del desafortunado cierre de temporada.