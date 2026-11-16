16/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La presidenta del Poder Judicial (PJ), Janet Tello, participó en la ceremonia de despedida del papa León XIV, realizada este lunes 16 en el Grupo Aéreo N.° 8, en el Callao. Dicha actividad reunió a distintas autoridades de Estado antes de su partida del país.

Janet Tello acompañó la despedida del papa León XIV

La titular del PJ asistió a la despedida del sumo pontífice en las instalaciones del Grupo Aéreo N.° 8. La partida fue en el Callao, donde se realizó el protocolo oficial antes de que el santo padre volviera a Roma.

Entre las autoridades presentes destacaron el primer ministro, Luis Galarreta, el canciller Carlos Espá, así como el presidente del Senado, Miguel Torres. Los funcionarios participaron en la ceremonia para despedir al papa León XIV, tras sus actividades dadas en su visita apostólica.

#DespedidaOficial. La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, participó en la ceremonia de despedida del papa León XIV en el Grupo Aéreo N.° 8, tras culminar su histórica visita apostólica de seis días al Perú. https://t.co/dsNrjD6M3S — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) November 16, 2026

La presencia de Janet Tello se produjo como parte de la representación institucional del PJ. La titular judicial acompaño a las autoridades que acudieron al terminal aéreo para participar en el acto que se le dedicó al sumo pontífice.

El presidente del Senado, Miguel Torres, también acudió al lugar. Su asistencia se sumó a la de los representantes del Ejecutivo y del PJ, en una ceremonia que congregó a autoridades durante las últimas actividades del papa en el país.

¿Qué otras autoridades participaron en la ceremonia?

Por parte del Ejecutivo, se encontraron Luis Galarreta y el canciller Carlos Espá. Esto debido a que la presidenta Keiko Fujimori se encuentra de viaje en China. La delegación acompañó al pontífice durante su acto de despedida.

Durante la ceremonia, el santo padre se dirigió hacia el avión que lo llevaría a Roma. La despedida reunió a representantes de instituciones públicas y formó parte del protocolo que concluía la visita apostólica del papa León XIV.

Autoridades nacionales despidieron al papa.

La partida fue en el Grupo Aéreo N.° 8. Hasta allí concentraron autoridades convocadas para acompañar al León XIV en sus últimos momentos en el país, antes de abordar en el avión que lo llevaría de nuevo a Italia.

La visita del papa León XIV al Perú comprendió seis días de actividades oficiales y encuentros con diversos sectores de la población. Su despedida en el Callao marcó el cierre de su visita apostólica, con la presencia de autoridades Ejecutivas, Legislativas y Judicial.

Con la participación de Tello en la ceremonia, el PJ mostró su representación en la despedida del santo padre. La actividad reunió a autoridades nacionales y marcó el final de la visita apostólica del papa León XIV en el Perú.