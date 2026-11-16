16/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el abogado constitucionalista Willy Ramírez Chávarry explicó en detalle la organización y las funciones constitucionales que poseen las instituciones tutelares del Estado frente a la delincuencia.

El especialista recordó que la Fuerza Armada se encarga primordialmente de la protección, la soberanía, la independencia y la integridad territorial, mientras que la Policía Nacional mantiene el rol específico de la persecución y la investigación del delito.

Asimismo, advirtió que a nivel hemisférico existe una tendencia preocupante hacia la militarización de la Policía y la 'policialización' de las fuerzas castrenses nacionales.

Nuevas amenazas y la intervención en emergencias

Del mismo modo, el experto destacó que la institución militar ha venido asumiendo nuevos roles debido a la ausencia de conflictos bélicos tradicionales entre países, orientándose actualmente hacia el desarrollo nacional, la atención de desastres y las llamadas nuevas amenazas, entre las cuales destaca precisamente el crimen organizado.

No obstante, al ser consultado sobre si las Fuerzas Armadas pueden suplir las deficiencias operativas de la Policía, precisó que esto solo ocurre de manera excepcional cuando se declara un estado de emergencia y se encarga expresamente el orden interno, aclarando que la normativa vigente dispone únicamente un rol de apoyo con un efecto eminentemente disuasivo.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | En diálogo con Exitosa, Willy Ramírez Chávarry, abogado constitucionalista, mencionó qué organización y funciones tienen las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Se refirió a la función principal de la primera institución en el... pic.twitter.com/5BvnWLb573 — Exitosa Noticias (@exitosape) November 17, 2026

Restricciones operativas y límites frente al INPE

De acuerdo con lo estipulado por el decreto aprobado por el Consejo de Ministros, los efectivos militares podrán reforzar los controles para evitar el ingreso de objetos prohibidos, prevenir fugas y ataques desde el exterior, así como vigilar y proteger los muros, torreones, accesos y alrededores de los penales.

También estarán facultados para contrarrestar drones no autorizados, apoyar el bloqueo de comunicaciones ilegales y brindar inteligencia.

Finalmente, el especialista remarcó que las Fuerzas Armadas no dirigen ni conducen los establecimientos penitenciarios, reiterando que un soldado no está formado para la interacción directa con el delincuente común, subrayando que dicha labor de conducción corresponde de manera exclusiva al Instituto Nacional Penitenciario.

"Las FF.AA. no están a cargo de los penales, no dirigen ni los conducen. Lo único que están apoyando es en la seguridad exterior, porque un militar o soldado no está en la capacidad, ni siquiera la Policía, porque para eso está el Instituto Nacional Penitenciario"

El debate técnico sobre las competencias castrenses pone en evidencia el delicado equilibrio que debe mantener el Estado peruano. Mientras el Ejecutivo apuesta por una respuesta disuasiva desde los perímetros carcelarios, los especialistas recuerdan que la verdadera solución no pasa por la militarización temporal, sino por una profunda reestructuración institucional.