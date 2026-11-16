16/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un supuesto apagón mundial fue anunciado para este martes 17 de noviembre, sin embargo se trata de un rumor viral. Este advierte sobre 72 horas sin electricidad, internet ni servicios bancarios.

¿Qué ocurrirá realmente el 17 de noviembre?

Los mensajes se hicieron populares en redes sociales a finales de octubre. Algunas publicaciones aseguran que varios países quedarán desconectados por tres días, mientras otras mencionan ciberataques, fallas bancarias y una supuesta intervención tecnológica coordinada.

Según EFE, ninguna autoridad ha anunciado un apagón mundial para esa fecha. La agencia revisó las publicaciones virales y encontró que en realidad se trata de un simulacro estadounidense y recomendaciones de preparación ante emergencias.

Simulacro

La fecha coincide con una actividad de Estados Unidos. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), en coordinación con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), realizará una prueba nacional del Sistema de Alerta de Emergencia, conocido como EAS.

Esta actividad fue programada para las 2:20 p.m hora del este de Estados Unidos, y consiste en transmitir un mensaje de prueba por las señales de televisión y radio. La interrupción de la programación será de aproximadamente un minuto.

Los Simpson y las recomendaciones de 72 horas

El rumor está relacionado con un fragmento del episodio "Una vida de errores", de la temporada 35 de Los Simpson, estrenada en noviembre del 2023. En una escena aparece el 17 de noviembre en una página del diario personal de Lisa.

En ese capitulo, Lisa recuerda un apagón que dejó a oscuras Springfield y menciona una tormenta. La fecha apareció sin indicar un año, sin embargo, los usuarios en redes sociales la relacionaron con noviembre del 2026 y la presentaron como una supuesta predicción de la serie.

Asimismo, se difundieron recomendaciones de la Comisión Europea para contar con suministros básicos que permitan afrontar emergencias durante 72 horas. Estas indicaciones forman parte de medidas preventivas para situaciones de crisis y fueron vinculadas en redes con el supuesto corte mundial.

La coincidencia de fechas y la circulación de mensajes alarmistas dieron la versión de un posible apagón de alcance global. Sin embargo, la prueba de alertas, el episodio de Los Simpson y las recomendaciones de emergencia son de otros hechos.

Hasta el momento, la información verificada apunta a una prueba del sistema de alertas en Estados Unidos, con una interrupción breve de radio y televisión. El supuesto apagón mundial del 17 de noviembre, que incluiría electricidad e internet durante 72 horas, carece de respaldo oficial.