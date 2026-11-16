16/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras su exitosa gira apostólica por el Perú del papa León XIV, el teólogo y asesor del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño, César Piscoya, destacó el vínculo inquebrantable que mantiene el santo padre con el Perú, el cual quedó más que evidente en cada uno de los discursos que ofreció durante su pasó por Lima, Chiclayo, Cusco, Cajamarca y Pucallpa.

En esa línea, durante la santa misa ofrecida la mañana de este lunes 16 de noviembre en la Base Aérea de Las Palmas, el sumo pontífice volvió a referirse sobre el amor que le tiene a nuestro país, con una frase que conmovió a más de uno del millón de asistentes al campo de la FAP: "Que Dios te bendiga, mi Perú", expresó visiblemente emocionado.

Destaca sentido de pertenencia con el Perú

En entrevista brindada al programa "Informamos y Opinamos", César Piscoya sostuvo que el papa León XIV ha ayudado a "reconocernos comos peruanos", a través de los mensajes que ofreció en sus homilías, destacando el valor a la vida y la dignidad del ser humano.

En ese sentido, mencionó que lo señalado por el santo padre ha reafirmado su compromiso y sentido de pertenencia con el Perú, el país que lo ha recibido hace más de 40 años y que incluso se atrevió a llamar como su "segunda patria".

"Roberto, y hoy León XIV, nos ha demostrado que ama, que se siente acogido y que se reconoce de esta parte de este mundo, del Perú, de Chiclayo, de nuestra Iglesia aquí peruana y con eso nos ayuda también a comprender la exigencia para acoger y proteger, por ejemplo, la vida humana en todas sus etapas", señaló.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En comunicación con Exitosa, César Piscoya, teólogo y asesor del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño, se refirió al vínculo inquebrantable del papa León XIV con el Perú. Indicó que ha demostrado que ama, que se siente acogido y que se reconoce de esta parte del mundo. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL November 17, 2026

Santo padre se despidió del Perú con emotivo mensaje

Luego ofrecer una multitudinaria misa en Surco ante más de un millón de personas, al promediar las 2:00 p. m., el papa León XIV partió a Roma tras cumplir una exitosa gira apostólica en Sudamérica.

Antes de que el avión levantara vuelo desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el pontífice agradeció la herencia cristiana sembrada por Santo Toribio de Mogrovejo, destacando que su labor recorrió territorios, aprendió lenguas y dejó raíces que cuatro siglos después encontró vivas durante su viaje a nuestro país.

"Trescientos años después de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo, segundo arzobispo de Lima, damos las gracias, como peruanos, por el don de la fe cristiana que su testimonio apostólico ha enraizado profundamente en nuestro pueblo", expresó sus redes sociales oficiales.

Trescientos años después de la canonización de santo Toribio de Mogrovejo, segundo Arzobispo de Lima, damos las gracias, como peruanos, por el don de la fe cristiana que su testimonio apostólico ha enraizado profundamente en nuestro pueblo. #ViajeApostólico #Perú — Papa León XIV (@Pontifex_es) November 16, 2026

De esta manera, León XIV se despidió del Perú, en medio de una enorme conmoción, debido a que durante los días que estuvo en el país transmitió más de un mensaje de paz y de peruanidad.