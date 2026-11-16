16/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió un nuevo aviso meteorológico ante la ocurrencia de lluvias de fuerte a extrema intensidad en la costa y sierra norte del país para las próximas 24 horas. A continuación, en la presente nota, te contamos los detalles para que puedas tomar todas tus precauciones si es que te encuentras en los departamentos alertados.

Atención en las regiones de Piura y Tumbes

Según el nuevo pronóstico del Senamhi, del lunes 16 hasta la 1:00 p. m. del martes 17 de noviembre, se esperan lluvias de moderada a extrema intensidad (alerta roja) en sectores de la costa norte, principalmente en los departamentos de Tumbes y Piura. Asimismo, no se descarta la ocurrencia de lloviznas de ligera intensidad en la costa central y sur.

Del mismo modo, se prevén precipitaciones de moderada a extrema intensidad en la sierra norte, de ligera a moderada intensidad en la sierra centro y de ligera intensidad en el resto de la región, acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento. Asimismo, se espera la ocurrencia de nevadas en zonas por encima de los 3 900 m s. n. m. y granizo en localidades situadas a más de 2 800 m s. n. m.

Se estiman lluvias y/o chubascos de ligera a moderada intensidad en la selva alta norte y centro y de ligera intensidad en el resto de la región, acompañados también de descargas eléctricas y ráfagas de viento. La mayor probabilidad de ocurrencia se concentraría durante la tarde, noche y madrugada.

INDECI recomienda medidas de preparación

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Del mismo modo, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana, usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas.

Finalmente, desde la entidad exhortan a las autoridades a seguir estas recomendaciones y ejecutar las medidas de preparación necesarias, así como estar en permanente contacto con sus pobladores para brindarles la atención inmediata que puedan necesitar durante el período en alerta.