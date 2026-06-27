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Paolo Hurtado confirma su reconciliación con Rosa Fuentes tras affaire con Jossmery: "Casi la pierdo"

Paolo Hurtado reveló que, tras un proceso de reflexión y terapia, logró reconstruir su relación con Rosa Fuentes, quien le otorgó su perdón y decidió retomar la vida familiar juntos.

Paolo Hurtado confirma reconciliación con Rosa Fuentes
Paolo Hurtado confirma reconciliación con Rosa Fuentes (Composición Exitosa)

27/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 27/06/2026

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Después de atravesar una de las etapas más complicadas de su vida personal, Paolo Hurtado aseguró que logró reconstruir su hogar y recuperar la estabilidad familiar junto a Rosa Fuentes. El futbolista reveló que, tras un largo proceso de reflexión y cambios, hoy disfruta de una nueva oportunidad para compartir con los suyos y mirar el futuro con optimismo.

Paolo Hurtado centrado en su familia

El exseleccionado nacional explicó que el camino para recuperar la confianza fue complejo y requirió asumir plenamente las consecuencias de sus decisiones. Con ese objetivo, buscó ayuda profesional y trabajó en modificar actitudes que pusieron en riesgo su matrimonio. Gracias a ese esfuerzo constante, poco a poco consiguió sanar las heridas que había provocado.

Recién entonces se conoció que la persona que decidió otorgarle una nueva oportunidad fue Rosa Fuentes, quien aceptó retomar la relación después de permanecer separados durante un largo tiempo. Según contó Hurtado, ambos han logrado fortalecer nuevamente su vínculo y ahora priorizan la tranquilidad de su familia por encima de cualquier episodio del pasado.

"Las decisiones que tomé en ese momento no fueron buenas, casi pierdo a Rosa (...) el tema de la psicóloga ha sido importante para recuperar a mi familia", dijo respecto a su pasada relación con Jossmery Toledo.

Además, el popular 'Caballito' destacó que este proceso no terminó con la reconciliación, sino que continúa cada día a través de acciones que demuestran su compromiso como esposo y padre. También expresó su admiración por la fortaleza de Rosa, pues considera que afrontó con valentía las críticas que surgieron tras decidir perdonarlo.

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Rosa fuente feliz con la reconciliación 

Por su parte, Rosa Fuentes confirmó que ambos retomaron su matrimonio luego de evaluar cuidadosamente la situación y convencidos de darle una nueva oportunidad a su familia. Aunque dejó claro que esta será la última ocasión, la pareja asegura vivir una etapa mucho más estable, enfocada en sus hijos y en construir un hogar basado en la confianza, el respeto y el aprendizaje de los errores.

"Sí, las cosas han cambiado a estas alturas. Hemos decidido continuar con nuestro matrimonio luego de bastante tiempo separados. Ya lo sabe bien clarito", expresó.

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De esta manera, Paolo Hurtado y Rosa Fuentes han decidido reconstruir su relación tras una etapa marcada por la crisis y la distancia. Con esfuerzo, reflexión y terapia, lograron reencontrarse como familia. Ahora viven un proceso de reconciliación enfocado en la confianza, el perdón y el bienestar de sus hijos.

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