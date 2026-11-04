Incendio en Chorrillos: fuego arrasa con vivienda de material noble en el asentamiento humano San Genaro

04/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una intensa columna de humo negro y momentos de profunda tensión se viven la tarde de este miércoles en el distrito de Chorrillos, específicamente en el asentamiento humano San Genaro. De acuerdo con el registro oficial de emergencias, un incendio se desató en el lugar a las 4:48 p. m., afectando una estructura correspondiente a una vivienda de material noble.

Según la información preliminar y videos difundidos por los lugareños, el fuego se habría originado tras una fuerte explosión percibida al interior de la propiedad. En cuestión de minutos, las llamas se intensificaron y una densa humareda comenzó a cubrir los predios posteriores, generando un riesgo inminente de que el fuego se expanda hacia las viviendas colindantes.

Despliegue bomberil y retos por el acceso a la zona

Ante la gravedad de la emergencia, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú desplegó un total de 8 unidades especializadas para hacer frente al desastre, incluyendo unidades contra incendios, vehículos de rescate y ambulancias ante el eventual reporte de heridos o víctimas mortales durante la emergencia.

🔴🔵 La tarde de este miércoles 4 de noviembre, se registra un incendio en el asentamiento humano San Roque, en el distrito de Chorrillos. Al momento, ocho unidades de bomberos se han acercado a la zona ante una presunta explosión que habría originado el siniestro.



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No obstante, las labores de los hombres de rojo enfrentan severas complicaciones operativas debido a la extrema lejanía y accidentada topografía de la parte alta del asentamiento, factores que dificultan el desplazamiento oportuno del personal y del equipo pesado.

Ante esta situación, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) emitió las alertas correspondientes e instó a los vecinos a facilitar el trabajo de los rescatistas y apartarse de las vías de acceso.

Las labores de control y mitigación continúan en desarrollo en el asentamiento humano San Genaro, mientras los equipos de emergencia buscan confinar el fuego para evitar daños mayores a las familias del sector.

Bomberos atienden emergencia.

Nota en desarrollo...