La Libertad: nueve meses de prisión preventiva para tres serenos por muerte de hombre en Guadalupe

04/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Juzgado de Investigación Preparatoria de Pacasmayo, en La Libertad, dictó nueve meses de prisión preventiva y el internamiento en el penal El Milagro a tres serenos de la Municipalidad Provincial de Guadalupe por la muerte de un hombre de 33 años. La investigación apunta a que su deceso fue causado por una mala intervención.

Hecho seguirá en investigación

Los miembros del serenazgo de la jurisdicción mencionada responden a los nombres de Fernando Uziel Gálvez Minchón, Walter William Solano Saldarriaga y Carlos Alfredo Guanilo Mori, alias 'loco Guanilo'. Estas tres personas aparentemente están involucradas en el fallecimiento de Ronald Rafael Cáceda Benites, de 33 años, el pasado 27 de octubre.

De acuerdo con el titular de la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Pacasmayo, Martín Ocampo, la oportuna recolección del acta de visualización de los videos de vigilancia, testimonios y diligencias urgentes que su despacho ha venido ejecutando, permitirán esclarecer los hechos y determinar con rigor legal la secuencia de los hechos y la responsabilidad de los investigados.

La muerte de Cáceda Benites se produjo cuando se dirigía a las inmediaciones del jirón Francisco Bolognesi a espaldas de un centro de EsSalud en Guadalupe, provincia de Pacasmayo, al promediar las 11:00 de la noche del 27 de octubre. Su objetivo era encontrarse con su conviviente identificada como Dayanna Carolay Vásquez Chévez.

Al llamarla a viva voz, el ciudadano Bryan Guanilo, quien vivía en dicha intersección y contaba con un taller de estructuras metálicas, salió a increparle de forma violenta y con un objeto contundente en la mano. Con ello, lo golpeó en reiteradas oportunidades en el cráneo y en las extremidades superiores.

Otros serenos imputados acudieron al lugar

Tras la alteración provocada, la familia del agresor y vecinos solicitaron la presencia del serenazgo de Guadalupe. Minutos después arribaron Fernando Gálvez y Walter Solano y Carlos Guanilo para la intervención, no obstante, habrían vulnerado los protocolos y aplicado violencia física excesiva e injustificada.

Al hombre lo inmovilizaron y dejaron tendido en el suelo en posición decúbito ventral (boca abajo), enmarrocado de manos a la espalda y agrediéndolo con sus varas (tonfas). Posteriormente, llegó personal de la Policía Nacional y lo trasladó al Hospital Tomás Lafora, de donde trató de huir y falleciendo a las pocas horas.

El Poder Judicial de La Libertad dictó nueve meses de prisión preventiva contra tres serenos de la Municipalidad Provincial de Guadalupe por la muerte de un hombre de 33 años luego de ser intervenido y aparentemente agredido.