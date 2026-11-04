La Libertad: PNP rescata a hombre secuestrado gracias a escuadrón de drones y detiene a implicados

04/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) rescataron a un empresario de 40 años secuestrado en la provincia de Ascope, región La Libertad. La operación combinó labores de inteligencia con el despliegue de un escuadrón de drones, logrando detener a dos presuntos miembros de "Los Secuestradores de Roma".

De acuerdo con el Ministerio del Interior, el ciudadano Roberth Edinson Trujillo Leiva fue hallado sin lesiones a 600 metros del lugar donde los captores exigieron dejar el dinero. Cabe mencionar que las autoridades evitaron que se concrete el pago de la suma solicitada durante las negociaciones.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | Agentes de la Policía Nacional rescataron a un empresario de 40 años que había sido secuestrado a finales de octubre en la provincia de Ascope. El operativo permitió la captura de dos presuntos miembros de la organización criminal "Los Secustradores de Roma". 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3TG8j November 4, 2026

Operativo de inteligencia para rescate

Las acciones policiales comenzaron luego de la denuncia verbal realizada por la esposa del agraviado, quien reportó que el rapto ocurrió el pasado 31 de octubre en las inmediaciones de una iglesia en Ascope.

Ante ello, los captores contactaron a la esposa para pedir dinero por la liberación, lo que motivó la intervención del personal del Área de Investigación Criminal (Areincri) de Secuestros y Extorsiones para dirigir la negociación.

En esa línea, los agentes acordaron entregar S/ 5,000 en un punto del 'anexo Roma', donde capturaron en flagrancia a Luis Fernando De la Cruz Cuzco, de 18 años, conocido con el alias de "Chikio Luis", tras recoger la bolsa con el efectivo e incautarle un teléfono celular, para luego ubicar al empresario mediante el rastrillaje en la zona.

"Quiero agradecer a Dios y a todo el equipo policial que ha hecho un excelente trabajo. Mi persona y mi familia estamos sumamente agradecidos", dijo Roberth Edinson Trujillo Leiva.

Con la ubicación de la víctima y el aseguramiento del dinero en el lugar de los hechos, los efectivos continuaron con las diligencias orientadas a identificar a otros participantes del suceso.

Karin Requelme Boy

Captura de segunda implicada

El jefe de la Región Policial La Libertad, Gral. PNP Eric Waldir Ángeles Puente, dio a conocer que, luego de la primera detención en el operativo, los uniformados intervinieron a una segunda persona vinculada con el delito.

No obstante, las indagaciones determinaron que se trata de Karin Requelme Boy, de 19 años, identificada con el alias de Karin, quien es pareja del primer detenido en el anexo.

Ambos jóvenes quedaron bajo custodia policial como presuntos integrantes de la agrupación delictiva. Asimismo, el caso fue comunicado de inmediato al representante del Ministerio Público con el propósito de desarrollar las diligencias de ley.