Policía prepara despliegue de 90 efectivos para reforzar la seguridad en playas de Tacna

04/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La Policía Nacional viene preparando un contingente de efectivos para reforzar la seguridad en las playas y balnearios de Tacna durante la temporada de verano 2027. El objetivo es contar con al menos 90 agentes destinados al litoral, ante el incremento de visitantes y residentes temporales que se trasladan hacia la zona durante los meses de mayor calor.

El coronel Pinto Araníbar, de la Región Policial de Tacna, informó que actualmente se desarrolla un proceso de capacitación y entrenamiento para 52 efectivos policiales, quienes serán incorporados al dispositivo de seguridad.

"Estamos capacitando alrededor de 52 efectivos policiales, pero requerimos al menos 90 para poder destacar hacia la zona del litoral y atender oportunamente a la población que acude a las playas y balnearios durante la temporada de verano", dijo el coronel.

El oficial explicó que, por el momento, solo 14 efectivos realizan labores en el área de salvataje, por lo que resulta necesario fortalecer la presencia policial frente al aumento de la población que frecuenta las playas, especialmente durante los fines de semana y las vacaciones.

Advirtió que la concentración de visitantes también puede generar mayores riesgos relacionados con la delincuencia, debido a que personas dedicadas a actividades ilícitas pueden aprovechar la afluencia de público para cometer robos y otros delitos. Por ello, la institución busca garantizar una atención oportuna y reforzar las acciones preventivas en los principales balnearios.

"Cuando hay una gran población que se moviliza hacia el litoral, también existe el riesgo de que personas de mal vivir aprovechen esta concentración para intentar cometer actos delictivos", explicó.

Asimismo, ante las altas temperaturas registradas en la costa del país, indicó que se ha dispuesto el desplazamiento de personal de la Unidad de Control de Emergencias (UCE) hacia el litoral, con la finalidad de contribuir a la seguridad de los bañistas.

Seguridad en Challapalca y apoyo logístico

En otro momento, Pinto Araníbar informó que, bajo el mando del general Elver Luna Velarde, la Policía destinó cerca de 50 efectivos a la zona del penal de Challapalca para brindar seguridad externa al establecimiento penitenciario. Esta medida responde también al traslado constante de internos provenientes de diferentes regiones del país, incluidos reclusos considerados de alta peligrosidad.

Por otro lado, se refirió a la visita del senador Calisto Giampietri, quien sostuvo reuniones con autoridades de Tacna y representantes policiales para conocer los planes de acción que desarrolla la institución. Durante el encuentro, la Región Policial expuso algunas de sus necesidades, principalmente relacionadas con equipamiento y recursos logísticos para fortalecer las intervenciones tácticas, así como las labores de emergencia y rescate.

Finalmente, el coronel destacó el despliegue de 150 efectivos policiales durante las jornadas centrales de las celebraciones de Todos los Santos. El personal fue distribuido en cuatro cementerios de la ciudad para garantizar el orden público, facilitar el tránsito vehicular y peatonal y brindar seguridad a las familias que acudieron a visitar a sus difuntos.