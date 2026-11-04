Vía de Evitamiento: liberan la circulación hacia el norte tras cierre de 6 horas por fatal accidente

04/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La situación vehicular en uno de los ejes viales más importantes de la capital comenzó a normalizarse este miércoles tras un prolongado cierre. A través de sus canales oficiales, la empresa concesionaria Lima Expresa confirmó que la Vía de Evitamiento quedó completamente liberada a la 1:03 p. m., permitiendo la reanudación paulatina del flujo vehicular hacia el norte una vez concluidas las diligencias policiales y el retiro de los vehículos pesados involucrados.

Vía cerrada desde hora temprana

El colapso se originó en las primeras horas de la mañana, cuando el Centro de Control de Operaciones registró a las 6:21 a.m. una violenta colisión entre un bus interprovincial de la empresa Cruz del Sur y un tráiler a la altura del puente Porvenir, en el sentido de circulación hacia el norte.

A la llegada de los bomberos y efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), se constató el fallecimiento de dos personas, cuyos cuerpos quedaron a la espera del representante del Ministerio Público.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | A través de un comunicado, la empresa Lima Expresa informó el restablecimiento del tránsito vehicular en la Vía de Evitamiento, el cual estuvo paralizado desde tempranas horas del día por un accidente que dejó dos fallecidos.



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Afectación masiva al transporte público y colapso del Metropolitano

La magnitud del choque y el cierre total de la vía durante al menos seis horas generaron un congestionamiento que repercutió fuertemente en el sistema de transporte urbano. Ante la congestión registrada en la Panamericana Norte a la altura del Puente Zarumilla y su impacto en la Plaza Ramón Castilla, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y el Metropolitano aplicaron desvíos de emergencia:

Modificación en el Servicio Regular A: Los buses debieron desviarse por la avenida Alfonso Ugarte, estableciendo una única parada en la estación Quilca , lo que dejó sin servicio temporalmente las paradas habituales por el centro de Lima en las estaciones Colmena, Jirón de la Unión y Ramón Castilla.

Los buses debieron desviarse por la avenida Alfonso Ugarte, estableciendo una única parada en la , lo que dejó temporalmente las paradas habituales por el centro de Lima en las estaciones Colmena, Jirón de la Unión y Ramón Castilla. Restricción en el Servicio Regular C: Las unidades de esta ruta operaron de manera recortada , llegando únicamente hasta la estación Central en ambos sentidos.

Las unidades de esta ruta operaron de manera , llegando únicamente hasta la en ambos sentidos. Invasión de vías exclusivas: La situación se agravó en la avenida Alfonso Ugarte, donde la alta congestión vehicular motivó que tanto vehículos de transporte público convencional como unidades particulares comenzaran a invadir la vía exclusiva del Metropolitano, bloqueando el paso y generando mayores retrasos operativos.

La reapertura de la Vía de Evitamiento trae un respiro a los miles de usuarios y conductores varados; sin embargo, el incidente expone la alta vulnerabilidad de la red vial limeña y la necesidad de optimizar los protocolos de respuesta rápida ante colisiones de gran magnitud que comprometen los corredores de transporte masivo.