Hallan auto desmantelado y calcinado en cantera del distrito Gregorio Albarracín

04/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un automóvil completamente calcinado, sin motor ni autopartes, fue encontrado abandonado en una cantera del sector de la asociación Extractores Transportistas Unidos, en el distrito Gregorio Albarracín. El hallazgo se produjo este miércoles 4 de noviembre, durante un patrullaje de Seguridad Ciudadana que permitió detectar rastros de humo mediante el uso de un dron. La unidad se encontraba en la parte posterior del cerro Arunta, a aproximadamente 1.5 kilómetros del puente de ingreso a la cantera, luego de haber sido presuntamente incendiada y arrojada hacia una hondonada.

El subgerente de Seguridad Ciudadana, mayor PNP (r) Fernando Ponte, declaró que el vehículo habría sido desmantelado antes de ser quemado. Durante la inspección preliminar se observó que no tenía motor, capó, puertas laterales, maletera, asientos ni otros accesorios, por lo que únicamente quedó el chasis. Debido al estado en que fue encontrado, tampoco fue posible establecer su color original ni visualizar la placa de rodaje.

Desmantelaron la unidad antes de incendiarla

De acuerdo con la explicación del funcionario, el personal municipal detectó inicialmente una humareda en la zona, lo que motivó el despliegue del dron para verificar su procedencia. Al realizar un acercamiento con el equipo, identificaron un automóvil que todavía emanaba humo, aunque ya no presentaba llamas.

«Han limpiado todo, motor, accesorios, piezas y acá solamente es lata nomás», manifestó Ponte al describir las condiciones en las que encontraron el vehículo. Asimismo, señaló que, según su apreciación preliminar, quienes abandonaron la unidad habrían buscado deshacerse de ella después de retirar sus principales componentes.

El automóvil terminó sobre unas rocas, a varios metros de profundidad, con riesgo de continuar deslizándose hacia el fondo de la cantera. Durante la inspección también se advirtieron rastros de quemaduras en el terreno, lo que hace presumir que el incendio se habría producido en la parte superior de la plataforma antes de que la unidad fuera arrojada hacia la zona baja.

Cámaras permitirán rastrear el traslado

Respecto a las investigaciones, el subgerente indicó que se coordinará con la Policía Nacional del Perú para revisar las grabaciones de una cámara de videovigilancia ubicada en el ingreso a la cantera, por el sector de Violetas. El objetivo será identificar los vehículos que ingresaron durante las horas previas al hallazgo y determinar cómo fue trasladado el automóvil.

Ponte estimó que el hecho habría ocurrido entre las 10:00 y 11:00 de la noche o durante la madrugada, aunque precisó que esta información deberá ser corroborada mediante las diligencias correspondientes. "Vamos a trabajar con la Policía Nacional del Perú", sostuvo al referirse a la revisión de las imágenes y el seguimiento de posibles vehículos involucrados.

El funcionario también explicó que Gregorio Albarracín cuenta con 209 cámaras de videovigilancia operativas, algunas con capacidad de giro y acercamiento, además de un sistema que permite realizar búsquedas mediante números de placa para conocer los puntos donde fue registrado un vehículo dentro del distrito.

Policía realizará peritajes para identificar el vehículo

El mayor Fernando Ponte precisó que durante este año se habían reportado dos casos de vehículos sustraídos que posteriormente fueron encontrados desmantelados y abandonados en distintos puntos del distrito. Sin embargo, indicó que este es el primer caso registrado en 2026 en el que una unidad es encontrada incendiada y abandonada.

Asimismo, señaló que en el sector de la cantera algunos vecinos suelen evitar brindar información por temor a posibles represalias, debido a situaciones de inseguridad registradas anteriormente. Por ello, las investigaciones deberán permitir establecer cómo llegó el automóvil hasta ese lugar y quiénes estarían involucrados.

Finalmente, solicitó la intervención de personal especializado del Departamento de Protección Vehicular (DEPROVE), efectivos de la comisaría del sector y representantes del Ministerio Público para efectuar los peritajes de ley. La identificación se realizará mediante el número de serie del chasis, con el propósito de ubicar los registros correspondientes y conocer la procedencia de la unidad.