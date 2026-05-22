Incendio de código 4 consume fábrica en Ate: Bomberos luchan por controlar la emergencia

22/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo incendio se registra en la capital, más precisamente en el distrito de Ate, donde una fábrica ubicada en la calle San Carlos viene siendo consumida, desde la tarde de este viernes 22 de mayo.

De acuerdo con el portal institucional del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP), la emergencia se originó pasada las 12:21 m. y hasta el momento viene convocando a 16 unidades de diferentes compañías de Lima Metropolitana.

Siniestro incontrolable muy cerca a un grifo

La emergencia se viene desarrollando en un área de 300 metros cuadrados, en la Urb. Santa Martha - I Etapa, habiendo sido tipificada como "Código 4" por los Bomberos. Asimismo, su atención ha sido inmediata por estar a 10 metros de un grifo.

#Lima: se registra un #IncendioUrbano, código 3, en la calle San Carlos, distrito de #Ate. 10 unidades del @cgbvpoficial se encuentran en la zona atendiendo la emergencia. Recuerda facilitar el trabajo de los bomberos y alejarte de la zona de la emergencia. | @indeciperu pic.twitter.com/CAucEZPDyX — COEN - INDECI (@COENPeru) May 22, 2026

El siniestro ha generado una larga humarada tóxica, la cual se observa a varias cuadras a la redonda; en tal sentido, moradores aledaños han tenido que evacuar inmediatamente para no resultar asfixiados y salvaguardar su integridad, mientras las llamas de fuego consumen el local.

Asimismo, el Ministerio de Salud (Minsa), a través del SAMU, ha movilizado una ambulancia para brindar atención médica a los afectados. Del mismo modo, señalan que otras unidades se encuentran en alerta, con la finalidad de garantizar una respuesta inmediata en caso la emergencia lo requiera.

Asimismo, informó que brigadas de intervención en emergencias y desastres, junto a profesionales de la salud de la Direcciones de Redes Integradas de Salud (DIRIS) Lima Este, se encuentran en la zona para realizar la evaluación y atención correspondiente.

🚨 AHORA | Ante el reporte del incendio registrado en el distrito de Ate; el Ministerio de Salud, a través del SAMU, movilizó de inmediato una ambulancia para brindar atención oportuna a las personas afectadas.



Asimismo, brigadas de intervención en emergencias y desastres, junto... pic.twitter.com/AuZ12a12sv — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) May 22, 2026

Frente a este hecho, personal de la Policía Nacional del Perú se encuentra también en la zona de emergencia para reforzar las acciones de seguridad, no permitiendo el pase peatonal y vehicular en todo el perímetro.

¿Qué hacer ante la ocurrencia de un incendio?

Desde el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), recomiendan en primer lugar, mantener la calma y evacuar de inmediato a una zona segura. Asimismo, llamar al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, a través de su central 116 .

Así como, evitar inhalar humo, taparse la nariz y la boca con un trapo húmedo. Por su parte, no es recomendable evacuar hacia los pisos superiores cuando el incendio es en un edificio, debido a que el humo tiende a subir.

En caso de ocurrir un amago de incendio, el INDECI recomienda utilizar un extintor para apagarlo, siempre y cuando haya conocimiento de uso. De no ser así, se debe evacuar a una zona segura extrema, no usando los ascensores para transportarse.

Si bien es cierto que todavía no se confirma el origen del siniestro, todo indica que podría tratarse de un corto circuito al interior del establecimiento ubicado en Lima este.