Víctor Hugo Febre: GORE de Piura declara luto en la región por asesinato del alcalde de Veintiséis de Octubre

22/05/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La criminalidad parece haber escalado a límites nunca antes vistos y esto ha quedado demostrado luego que sujetos armados asesinaran a sangre fría al alcalde de Veintiséis de Octubre, Víctor Hugo Febre.

Declaran duelo regional tras asesinado de Víctor Hugo Febre

Tras este lamentable hecho, se conoció que este burgomaestre venía siendo amenazado por extorsionadores, pero a pesar de ello no había reforzado su seguridad. Ahora, diversas autoridades locales y todo el país han condenado el incidente exigiendo a la Policía Nacional del Perú que los responsables sean capturados a la brevedad.

Ahora, el Gobierno Regional de Piura también ha tomado cartas en el asunto como la declaración de un duelo total en toda la región durante los días 22, 23 y 24 de mayo. Eso sí, estas jornadas de duelo serán laborables para todo el sector.

"Declarar duelo regional laborable los días 22, 23 y 24 de mayo del año en curso, por el lamentable fallecimiento del señor Víctor Hugo Febre Calle, alcalde de la Municipalidad Distrital de Veintiséis de Octubre", indicaron.

Además, durante este periodo se mantendrá el pabellón nacional de la sede central del Gobierno Regional a media asta en señal de respeto a la memoria de Víctor Hugo Febre.

GORE de Piura declara tres días de duelo tras asesinato de Víctor Hugo Febre.

"Disponer que, durante el periodo declarado como duelo regional laborable, el Pabellón Nacional sea izado a media asta en todas las entidades del sector público comprendidas en la jurisdicción del Gobierno Regional Piura", añadió.

Alcaldes no cuentan con seguridad

La noche de este jueves 21 de mayo, el gobernador regional de Piura, Luis Neyra, conversó con Exitosa sobre este lamentable hecho en su región. Durante este diálogo, la autoridad indicó que no tenía conocimiento de que el alcalde asesinado venía siendo amenazado.

Además, indicaron que los burgomaestres no cuentan con seguridad policial ya que nadie se había atrevido a atacarlos hasta este punto.

"Lamentablemente los alcaldes no tienen seguridad. Lamentablemente no la tienen, pero nadie se había atrevido hasta el día de hoy a atacar un alcalde, en este caso al de Veintiséis de Octubre, pero ahora la delincuencia ya llegó hasta estos extremos y ahora nadie está seguro", señaló a nuestro medio.

En resumen, el Gobierno Regional de Piura declaró tres días de duelo tras el lamentable asesinato del alcalde de Veintiséis de Octubre, Víctor Hugo Febre. A su vez, declararon que durante estos días el pabellón nacional se mantendrá a media asta en señal de luto.