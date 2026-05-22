SJL: Dueña de sala de aeróbicos cierra su negocio tras atentado armado y constantes amenazas

22/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Para nadie es un secreto que las bandas organizadas continúan generando miedo en toda la población. Esta vez, la dueña de un salón de baile y aeróbicos decidió cerrar su local luego de recibir un arreglo fúnebre con balas y tras un atentado armado por parte de un sujeto que disparó hasta en cuatro oportunidades.

Cierran local de baile en SJL tras ataque armado y amenazas

Exitosa acudió hasta la zona de Las Galeras en San Juan de Lurigancho donde se encuentra este local desde hace más de dos años. Aquí, la emprendedora y propietaria del establecimiento expresó su malestar y preocupación que atraviesa a raíz de los mensajes extorsivos que recibe desde hace varios meses.

La mujer, quien no quiso identificarse ni aparecer ante nuestras cámaras, reveló que desde el mes de diciembre comenzó a recibir amenazas a través de mensajes de texto en su móvil. Según indicó, hasta tres bandas criminales le estarían exigiendo el pago de cupos el cual ascendería a 50 mil soles para no atentar contra su vida y la de su familia.

Producto del miedo, la emprendedora acudió a la Policía Nacional del Perú para asentar la denuncia respectiva. Los efectivos le hicieron entrega de un cuaderno en el cual se debía reportar el resguardo que se le daría. Lamentablemente, este cuaderno solo cuenta con una firma lo que demuestra que su caso no fue atendido.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | En San Juan de Lurigancho, una sala de baile fue cerrada tras ser blanco de amenazas y ataques extorsivos por parte de delincuentes. Según denunciaron, los criminales dispararon contra el local, dejaron un arreglo fúnebre y exigen el pago de S/ 50 mil... pic.twitter.com/rzxodsWRXe — Exitosa Noticias (@exitosape) May 22, 2026

"Desde diciembre del año pasado vengo recibiendo amenazas. Se hacían llamar la 'Nueva generación' ahora me dicen que son 'Los Mexicanos' y ahora 'Los Chukys'. Nos han dejado un arreglo floral con balas. Un mensaje con balas y ahora último nos han atacado con cuatro balazos", indicó.

Entrega de arreglo fúnebre y atentado armado

Tras negarse a estas exigencias, el 15 de mayo un sujeto llegó hasta su local para dejar un arreglo fúnebre en la puerta del establecimiento y varias balas. Cinco días después, el 20, otro criminal disparó hasta en cuatro oportunidades contra la fachada del establecimiento.

La mujer volvió a denunciar el hecho ante la PNP, pero ante su inacción decidió cerrar el negocio por miedo a que los delincuentes atenten no solo contra su vida, sino también contra la de su familia e hijos que viven en el mismo inmueble.

En resumen, una mujer tuvo que cerrar su sala de baile y aeróbicos tras una serie de amenazas extorsivas de bandas criminales. Los delincuentes les exigen el pago de 50 mil soles.