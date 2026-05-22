Keiko Fujimori lamenta asesinato del alcalde de Veintiséis de Octubre: "Su muerte no quedará impune"

22/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La candidata presidencial por Fuerza Popular, Keiko Fujimori Higuchi, se pronunció tras el asesinato del alcalde distrital de Veintiséis de Octubre, Víctor Hugo Febre Calle, la tarde de este jueves 21 de mayo, en las inmediaciones de la municipalidad.

Como se recuerda, el burgomaestre se desplazaba por el asentamiento humano San Sebastián, región Piura, cuando fue interceptado por sicarios, quienes le dispararon a quemarropa, haciéndole perder la vida de manera casi inmediata.

Lamenta muerte de autoridad piurana

El trágico hecho no solo ha conmocionado a toda la región del norte del país, también alcanzó a la aspirante a llegar a la Palacio de Gobierno, quien el domingo 31 de mayo debatirá ante Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), previo a la segunda vuelta del domingo 7 de junio.

A través de su cuentas redes sociales, Keiko Fujimori calificó el crimen como "verdaderamente aterrador". Asimismo, expresó sus condolencias a los deudos y a la población peruana por el homicidio.

"El crimen organizado está avanzando mientras millones de peruanos viven con miedo e impotencia. No podemos seguir normalizando una realidad donde asesinan impunemente a nuestra gente. Mi solidaridad con todo el pueblo piurano y con la familia y amigos del alcalde Víctor Hugo Febre. Su muerte no quedará impune", expresó.

Lo ocurrido en el distrito Veintiséis de Octubre, en Piura, es un hecho verdaderamente aterrador. El crimen organizado está avanzando mientras millones de peruanos viven con miedo e impotencia. No podemos seguir normalizando una realidad donde asesinan impunemente a nuestra... pic.twitter.com/CgDXxmyfs6 — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) May 22, 2026

Instituciones exigen investigación inmediata

El Gobierno Regional de Piura condenó el ataque mortal que puso fin a la existencia de Víctor Hugo Febre Calle. En ese sentido, exigieron a la Policía Nacional del Perú (PNP) a que adopten "medidas extremas" que permitan la captura de los criminales para que sean procesados de acuerdo a ley.

La Defensoría del Pueblo también alzó su voz por la lamentable pérdida de Víctor Hugo Febre Calle, para lo cual, extendieron sus condolencias a sus familiares y exigieron una "investigación inmediata" para identificar a los autores del asesinato.

Asimismo, la Municipalidad Distrital de Veintiséis de Octubre expresó su pesar por la pérdida de quien fuera su máxima autoridad, exhortando a las autoridades a que realicen las diligencias necesarias para el esclarecimiento del caso.

"Condenamos todo acto de violencia que enluta a nuestra comunidad y expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y a toda la población octubrina en este difícil momento", expresó la institución municipal.

Por su parte, el Ministerio Público, a través de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Piura, realizó una serie de "diligencias urgentes", en el marco de las investigaciones adoptadas en coordinación con la División de Investigación de Homicidios de la Policía Nacional.

Desde esta parte de la región Piura y principalmente sus deudos, exigen que la partida de Víctor Hugo Febre Calle no quede impune.