Dua Lipa sorprende al INCLUIR canción de banda MEXICANA en su NUEVO álbum

22/05/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Luego de su gira internacional y su paso por el Perú, la cantante Dua Lipa sorprendió a sus seguidores al incluir una icónica canción de una de las bandas más emblemáticas de México en su próximo proyecto discográfico que se estrenó este 22 de mayo en las principales plataformas digitales.

Su nuevo disco tendrá una canción en español de la banda mexicana

Según declaraciones del cantante mexicano para medios del país, comentó la importancia de este tema musical para la proyección internacional de su carrera, al punto de ser uno de los más escuchados y reconocibles en el mundo.

"Es una canción emblemática para los Manás, emblemática para nuestros fans y ha sido parte fundamental de nuestra carrera, fue una canción que cruzo durísimo para muchas partes del mundo" , enfatizó el vocalista de la banda, Fernando Olvera.

Fher de Maná se muestra emocionado y celebra que su dueto con Dua Lipa sea parte del nuevo álbum en vivo de la cantante. 👀💥#VLA 📺 Lunes a viernes, 8:55 a.m. por Azteca UNO.

👉🏼 Azteca UNO EN VIVO https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/m7U3WmD3Co — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) May 22, 2026

Canción emblemática de Maná

El tema elegido por la cantante para que forme parte del álbum sobre la gira en México es 'Oye mi amor', una pieza musical que cantó junto al vocalista Fher, vocalista de la banda Maná. Un hecho que marcó un significativamente para la banda y los fans del país.

Por medio de una publicación en sus redes sociales, la cantante británica de 30 años colocó un video el pasado 21 de mayo en el que anuncia oficialmente su más reciente proyecto titulado 'Dua Lipa live from Mexico', un disco que recopila todos los temas cantados en su concierto el año pasado, incluyendo una colaboración especial con la banda Maná.

La película del concierto «Live From Mexico» ya está disponible en YouTube y el álbum sale a la venta en todas partes a medianoche. Dos de los años más especiales condensados en dos horas... el final de una era, espero que al ver y escuchar esto se perciba la euforia, el amor, la sangre, el sudor y las lágrimas y, sobre todo, el optimismo radical, comentó la cantante en su cuenta oficial.

En ese sentido, la intérprete de 'New Rules' no solo dio el mensaje del álbum, porque dentro del estreno también se encuentra la película del concierto que es una recopilación de los momentos más destacados de sus fechas en México, acompañados de momentos personales de la artista en la gira, viéndose aspectos de su preparación para cada puesta en escena.

Live From Mexico the concert film is out now on YouTube and the album drops everywhere at midnight 😭 2 of the most special years wrapped up into 2 hours.. the end of an era 💙 I hope watching and listening to this shows the euphoria, the love, the blood sweat and tears and most... pic.twitter.com/jsjTu7fiZ8 — DUA LIPA (@DUALIPA) May 21, 2026

Finalmente, la aparición de esta banda mexicana en el nuevo proyecto de Dua Lipa permite que los fans del país tengan un recuerdo de lo que fue la serie de conciertos que se dieron el pasado diciembre del 2025.