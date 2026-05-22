Oleajes anómalos: Marina de Guerra alerta presencia de fenómeno marítimo para todo este fin de semana

22/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Atención! La Marina de Guerra del Perú, a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN), advirtió la ocurrencia de nuevos oleajes anómalos de hasta ligera intensidad en el litoral peruano para este fin de semana.

De acuerdo con el Aviso Especial de Oleaje N.º 20-26 de la DHN, este fenómeno estará presente desde la noche del sábado 23 hasta el martes 26 de mayo. En tal sentido, te mencionamos su pronóstico en la siguiente nota para que tomes las precauciones del caso.

Detalles del nuevo oleaje en el mar peruano

De acuerdo con las estimaciones de la DHN emitidas el jueves 21 de mayo, en el litoral norte (zona de Tumbes hasta Salaverry), el arribo de oleaje ligero del suroeste será desde la mañana del domingo 24 de mayo.

En el caso del litoral centro, desde el sur de Salaverry hasta la Provincia Constitucional del Callao, la llegada del oleaje de nivel ligero también será desde la mañana del domingo 24 de mayo.

No obstante, para el área marítima que comprende el sur del "Primer Puerto" hasta San Juan de Marcona, el oleaje ligero se registrará a partir de la noche del sábado 23 de mayo. Mismo pronóstico tendrá el litoral sur, desde esta zona de la región Ica hasta Tacna.

Es importante recordar que, según lo estimado por la Dirección de Hidrografía y Navegación, los oleajes anómalos podrían afectar principalmente las áreas que tengan playas abiertas o semi-abiertas en las zonas mencionadas.

Aviso Especial de Oleaje N.º 20-26 de la DHN

Recomendaciones ante aviso de oleaje anómalo

Ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) exhorta a las autoridades regionales y locales a orientar a su población en cuanto a medidas de protección específicas, evitando exponerse a este fenómeno para no sufrir accidentes y/o daños personales y materiales.

Además, recomienda suspender las actividades portuarias y de pesca, así como, asegurar las embarcaciones y/o retirar las flotas pequeñas hacia tierra firme, evitar actividades deportivas y recreativas durante el período de oleaje y los campamentos cerca de las zonas de playa.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) comunicó que seguirá monitoreando los departamentos del litoral peruano en coordinación con las oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres y la DHN, con la finalidad de brindar información a las autoridades y población en general sobre los eventos que se presenten.

Asimismo, exhortan a las autoridades a que asuman con mucha responsabilidad el presente aviso para evitar situaciones que puedan poner en peligro a sus vecinos, deportistas y población en general.