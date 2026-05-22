Popular reina de belleza denuncia violenta agresión de su estilista: Esto fue lo que pasó

22/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El mundo de la moda y las tijeras viene enfrentando un duro momento, pues una reina de belleza denunció haber sido víctima de una brutal agresión física por parte de su estilista, Giovanni Laguna, durante su estancia en Francia. La modelo afirma haber sido golpeada brutalmente con su propio celular tras una fuerte discusión verbal.

La situación escaló rápidamente cuando la modelo hizo públicas las impactantes imágenes de sus lesiones a través de diversas plataformas. La modelo sostiene que el conflicto se originó tras rechazar intentos de extorsión previos, donde el estilista presuntamente exigía dinero para asegurar su éxito.

Detalles del conflicto y denuncia legal

Según el portal Notitarde, Giovanni Laguna ha negado todas las acusaciones presentadas en su contra. El estilista insistió en su inocencia, declarando ante las autoridades competentes que los señalamientos son completamente falsos y carecen de cualquier sustento real.

"Yo nunca le toqué un dedo a ella", declaró.

Tras el altercado ocurrido en Francia, el estilista fue detenido por la Policía Nacional de Francia para rendir su declaración formal. Sin embargo, tras presentar sus argumentos y contar con el respaldo de testigos, fue puesto en libertad mientras la investigación continúa su curso.

El equipo legal de Andrea del Val continúa trabajando para recolectar pruebas adicionales que respalden su versión de los hechos. La policía local mantiene el caso bajo estricta reserva, mientras se evalúa si existen grabaciones de seguridad que puedan esclarecer la dinámica exacta de la agresión.

Repercusiones y estado de la investigación

La modelo ha manifestado que, tras la agresión física, ha recibido constantes llamadas anónimas y amenazas para retirar la demanda a cambio de dinero. Este caso ha dividido opiniones en redes sociales, donde se debate sobre la veracidad de los hechos y la violencia sufrida.

Organizaciones que apoyan a víctimas de violencia han expresado su solidaridad con la modelo venezolana. Este debate público resalta la importancia de denunciar cualquier tipo de abuso, buscando visibilizar las presiones que a menudo enfrentan las mujeres en la industria del modelaje internacional.

#MissVenezuela #GiovanniLaguna #KerlyRuiz ♬ original sound - SienteseQuienPueda @sientesequienpueda 🚨 Andrea del Val muestra heridas tras denunciar a Giovanni Laguna En entrevista con Kerly Ruiz, la exreina de belleza aseguró haber presentado una denuncia formal luego de sufrir una supuesta agresión que, según relató, le dejó lesiones visibles y cortes que fueron revisados por médicos. Además, Andrea contó que los conflictos con Giovanni Laguna vendrían desde hace tiempo y señaló que todo habría comenzado tras su participación en un certamen de belleza, donde —según sus declaraciones— él le habría pedido dinero a cambio de ayudarla a ganar. Síguenos y no te pierdas el resto de esta historia 👀 #AndreaDelVal

Andrea Del Val busca justicia tras este lamentable episodio que empañó su participación en eventos internacionales. El proceso legal sigue abierto, aguardando que las autoridades francesas determinen las responsabilidades sobre este polémico enfrentamiento que involucra a la Miss Venezuela Global 2025 y su estilista.

Es fundamental que la modelo reciba el apoyo necesario durante este proceso. La agresión física denunciada por Del Val contra su estilista Giovanni Laguna en Cannes debe ser investigada profundamente para garantizar que prevalezca la justicia frente a cualquier violencia sufrida.