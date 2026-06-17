Incendio en Gamarra: 80 empresarios textiles pierden toda su mercadería en galería de La Victoria

17/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un devastador incendio de código 3 consumió la galería Antonios, ubicada en el jirón América de Gamarra. Este siniestro dejó a 80 microempresarios sin sus pertenencias y herramientas de trabajo, destruyendo totalmente los almacenes textiles instalados en los niveles superiores de este complejo comercial afectado.

Impacto devastador en el capital de trabajo

La presidenta de la Asociación Empresarial Gamarra, Susana Saldaña, ha confirmado que este desastre material afectó a decenas de familias emprendedoras. La magnitud del fuego destruyó insumos textiles esenciales, representando una pérdida económica total para los comerciantes que operaban en el citado centro.

"El saldo es que 80 micro y pequeños empresarios han perdido todo lo que tenían, el trabajo de toda su vida", sostuvo Susana Saldaña mediante Exitosa.

Los negocios afectados funcionaban principalmente como depósitos de prendas de vestir, telas e hilos de alta demanda. La rápida propagación de las llamas hacia los pisos superiores impidió cualquier intento de rescate de mercadería, dejando a los emprendedores textiles sin inventarios para comercializar ahora mismo.

La desesperación de los dueños se hizo evidente cuando intentaron ingresar desesperadamente a la zona restringida. Muchos de ellos habían invertido recientemente en stock de temporada, convirtiendo esta tragedia en un golpe directo contra la estabilidad financiera de numerosos hogares dedicados al rubro textil.

Situación actual y necesidades de los comerciantes

Aunque las autoridades han descartado víctimas mortales o personas heridas, la crisis económica que enfrentan los damnificados es inmediata. La zona permanece bajo resguardo policial mientras los bomberos finalizan las labores de remoción, impidiendo el acceso a los locales para evaluar daños específicos.

Los comerciantes damnificados han señalado que la interrupción del suministro eléctrico en la cuadra es el principal obstáculo actual. Sin energía, les resulta imposible realizar inventarios o retomar operaciones básicas para mitigar el impacto de las pérdidas materiales sufridas esta mañana de miércoles.

🔴🔵🚨 #LOÚLTIMO | Emergencia en Gamarra. Un voraz incendio consume varios locales del emporio comercial, generando alarma y tensión entre comerciantes y vecinos. La emergencia se ve agravada por la falta de agua, situación que dificulta las labores de los bomberos para controlar... pic.twitter.com/dudArPVVJI — Exitosa Noticias (@exitosape) June 17, 2026

El cierre perimétrico establecido por la Policía Nacional del Perú impide el tránsito de personas en las calles aledañas. Mientras tanto, los trabajadores esperan una respuesta sobre la viabilidad de recuperar algún activo físico que haya sobrevivido al calor intenso del siniestro registrado.

El emporio comercial mantiene una tensa calma mientras se definen las siguientes acciones de ayuda. La prioridad inmediata es la limpieza de residuos tóxicos, mientras los dueños de los puestos afectados buscan alternativas para gestionar los créditos comprometidos en esta pérdida de capital.

Los 80 microempresarios afectados por el incendio en Gamarra atraviesan una crítica situación tras perder sus almacenes textiles y capital de trabajo. La recuperación de estos pequeños negocios dependerá de la celeridad en el restablecimiento de los servicios y el apoyo a las pérdidas totales.