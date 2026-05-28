Magaly Medina pone en venta su ropa tras perder juicio millonario contra Jefferson Farfán

28/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La conductora de televisión organiza este evento para vender diversas prendas de su clóset personal. La actividad se realizará este domingo 31 de mayo en el hotel BTH, desde las 10 de la mañana, atrayendo la atención pública tras el reciente fallo judicial adverso.

Detalles del evento y contexto legal del caso

La presentadora busca comercializar sus artículos en medio de la compleja situación legal que afronta tras la sentencia dictada. El anuncio fue realizado mediante su cuenta oficial de Instagram, donde se le observó modelando un outfit que estará disponible.

La figura de ATV ha manifestado abiertamente su incomodidad respecto al monto fijado por las autoridades. Medina argumenta que la cifra resulta desproporcionada, considerando que la denuncia por parte del exfutbolista se originó por haberlo grabado desde la terraza de su propio departamento.

"350 mil soles le tengo que pagar a Farfán porque dice que lo miré por la ventana. Caray, no me metí a su cuarto, lo miré por la ventana, por la terraza de su departamento. Imagínense, 350 mil soles", declaró.

La presentadora aclaró que el canal ya ha cubierto la mitad de la reparación civil establecida. Medina enfatizó que su patrimonio proviene del trabajo decente realizado junto a su esposo, rechazando los comentarios sobre el financiamiento de su vivienda ante la deuda impuesta.

La conductora cuestionó los montos actuales de las indemnizaciones. Sostiene que muchas figuras públicas solicitan hoy cifras elevadas por temas que ella considera superficiales, como críticas sobre el cuerpo o comentarios sarcásticos, lo cual altera el sentido de la justicia frente a los conflictos.

Reacciones y el entorno de la conductora

La popular "urraca" cuestionó que actualmente muchas figuras públicas soliciten indemnizaciones millonarias por críticas menores o supuestas agresiones. Esta postura refleja su firme desacuerdo con la tendencia judicial actual, la cual considera excesiva y poco razonable frente a los diversos casos expuestos.

La conductora de espectáculos mantiene su estilo frontal frente a sus seguidores en redes sociales. Mientras gestiona la venta de sus prendas, la atención mediática se centra en cómo resolverá el pago total de la reparación civil de 350 mil soles impuesta por el Poder Judicial.

Su equipo de trabajo y los televidentes observan con detalle cada paso. La presentadora no ha dado más detalles sobre si otros artículos de lujo serán incluidos en este evento, el cual se perfila como uno de los más mediáticos de este mes en Lima.