Incendio en Municipalidad Provincial del Callao: El fuego fue originado por un corto circuito

10/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este domingo 10 de agosto se registró un incendio en la sede de la Municipalidad Provincial del Callao. Vecinos alertaron del fuego que salía del interior del edificio, por lo los bomberos tuvieron que llegar para controlar la situación. Un corto circuito dentro de una de las oficinas, fue la causa del siniestro registrado.

Corto circuito ocurrió en área de rentas

Una vez que se comprobó que ya no había fuego, el gerente municipal de Defensa Civil, dio detalles de cómo se originó el incendio dentro de las instalaciones de este municipio. En su declaración, confirmó que los bomberos detectaron el origen y lo contuvieron sin inconvenientes.

"Ha habido un corto circuito en el área de rentas, un área de dos metros por dos cuadrados. Toda papelería de documentación antigua. Hemos encontrado unos cables que aparentemente se han chamuscado", manifestó la autoridad.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | Un incendio se registró en un almacén de la Municipalidad del Callao, donde se quemó documentación antigua. El siniestro se originó por un cortocircuito y, aunque el personal intentó controlarlo, finalmente se solicitó la intervención de los... pic.twitter.com/Bms2ucBolm — Exitosa Noticias (@exitosape) August 10, 2025

Por esta razón, el personal tuvo que utilizar los extinguidores del recinto para apagar las llamas. Por medidas protocolares, tuvieron que llamar a los bomberos para que realicen la inspección del local y determinen la causa del siniestro.

"Se han activado todos los protocolos de la municipalidad, con personal que también ha utilizado extinguidores y como medida de protocolo, llamamos a los bomberos. Este incendio ya está totalmente controlado y como es un área cerrada y de papelería, genera una gran cantidad de humo", sostuvo el gerente.

Segundo incendio en el Callo esta semana

Como se recuerda, el la noche del lunes 4 de agosto se registró un siniestro en la zona industrial de Pachacutec, en Ventanilla. El fuego fue originado en una fábrica de pinturas con productos inflamables. 20 unidades de bomberos evitaron que se convierta en una tragedia mayor.

El jefe departamental del Callao, Benjamín Pimentel, informó que fueron dos los predios afectados por las llamas, entre ellos un local en donde se producían solventes y otro donde se almacenaban cajas de cartón.

Cabe señalar que el Senamhi publicó un pronóstico sobre la calidad del aire en esta área. La autoridad le otorgó una categoría morada, o muy insalubre, por lo que recomendó a los ciudadanos no realizar actividades en las inmediaciones de la zona industrial.

De esta forma, un incendio originado dentro de la Municipalidad Provincial del Callao fue controlado por los trabajadores y bomberos. El fuego inició por un corto circuito en un área donde habían muchos papeles, lo que generó una gran humareda.