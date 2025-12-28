Alianza Lima: Jugadoras responden a críticas tras caer ante San Martín en la Liga Peruana de Vóley

28/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La primera caída de Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley 2025 frente a San Martín no solo afectó la tabla, sino que también generó una ola de críticas en redes sociales. Las jugadoras no se quedaron calladas y aprovecharon sus cuentas para responder y dejar en claro su postura ante los ataques recibidos.

Jugadoras de Alianza responden a las críticas

En la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley 2025, Alianza Lima perdió 3-1 frente a San Martín (19-25, 19-25, 25-20 y 24-26), lo que significó su primera derrota de la temporada. Este resultado hizo que las íntimas dejen de ser líderes en solitario.

Ante los ataques, jugadoras referentes de Alianza Lima como Maeva Orlé y Sandra Ostos decidieron no quedarse calladas y visibilizaron los comentarios ofensivos que recibieron.

Una de las publicaciones de Maeva Orlé recibió mensajes como: "Honestamente, tu juego es depresivo. Si no quieres jugar más, pide tu cambio; eres inútil". La jugadora del equipo íntimo respondió sin filtros: "¡Y este no es el único! Me tienen harta!"

Por su parte, Sandra Ostos también se enfrentó a múltiples críticas personales: "Bien que les hayan ganado. Antes me caías bien, pero ahora se te ve súper patera; un poco más y les limpias el piso a tus compañeras. Más humildad".

Sandra Ostos contestó sin pelos en la lengua: "Opinar sin conocer ni el trabajo en equipo ni el compañerismo dice más de quien habla que de quien recibe el comentario. (...) Mejor te recomiendo unas clases de ortografía".

Tabla de posiciones

Este domingo 28 de diciembre se disputaron todos los partidos de la décima jornada de la Liga Peruana de Vóley, y la tabla de posiciones dio un giro totalmente inesperado, ya que Universitario de Deportes y San Martín tomaron el liderato tras sumar importantes triunfos.

Universitario de Deportes - 27 pts

- 27 pts San Martín - 27 pts

- 27 pts Alianza Lima - 24 pts

- 24 pts Deportivo Géminis - 17 pts

- 17 pts Atenea - 16 pts

- 16 pts Regatas Lima - 16 pts

- 16 pts Circolo Sportivo Italiano - 15 pts

- 15 pts Rebaza Acosta - 11 pts

- 11 pts Olva Latino - 9 pts

- 9 pts Kazoku No Perú - 7 pts

- 7 pts Deportivo Soan - 7 pts

- 7 pts Deportivo Wanka - 4 pts

Tras caer ante San Martín en la Liga Peruana de Vóley, las jugadoras de Alianza Lima respondieron a las críticas a través de sus redes sociales, mostrando su postura frente a los comentarios de los hinchas y dejando claro que mantienen firme su carácter dentro y fuera de la cancha.