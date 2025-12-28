Mujer dice "no" a propuesta de matrimonio durante concierto de Armonía 10

28/12/2025 / Exitosa Noticias / Virales

Lo que debía ser un momento romántico durante el concierto de Armonía 10 terminó siendo todo lo contrario. Una mujer dijo "no" a la propuesta de matrimonio frente a todos, dejando al público boquiabierto y a más de uno comentando sin parar en redes sociales.

Mujer dice "no" a propuesta de matrimonio

Todo comenzó cuando el animador invitó a una pareja al escenario, prometiendo una sorpresa romántica. El joven, con flores y un peluche en mano, tomó el micrófono y declaró su amor frente al público.

"Quiero que formes parte de mi vida. Quiero que seas mi esposa. ¿Te casarías conmigo?", expresó el hombre.

La mujer, que inicialmente sonreía, no dudó en rechazar la propuesta, diciendo simplemente: "No puedo" y retirándose del escenario llevándose consigo los obsequios.

El público se quedó totalmente sorprendido, y muchos de los asistentes no podían creer lo que acababan de ver.

El animador Max Aguirre compartió el video en TikTok y, como era de esperarse, se volvió viral en cuestión de horas, generando todo tipo de comentarios en la plataforma.

Reacciones en redes sociales

El clip rápidamente se llenó de reacciones: "Le hubiera dicho que sí en público y luego no en privado", "Ahí muere el hombre detallista", "Si regalas flores y pides matrimonio ya estás mal", "Pedida de mano con presión social", fueron algunos de los comentarios que se viralizaron.

Muchos destacaron la valentía de la mujer al decir "no" en pleno concierto y frente a todos, mientras que otros se preguntaban cómo habrá quedado el joven tras recibir el inesperado rechazo.

El hecho demuestra cómo, incluso en un ambiente festivo como un concierto de Armonía 10, los momentos de sorpresa pueden volverse virales y dar mucho de qué hablar.

La promesa del animador de Armonía 10

El animador de Armonía 10, Max Aguirre, no solo compartió el video, sino que también le puso un mensaje que generó aún más atención.

"Ve a uno de nuestros conciertos, atrévete a pedir matrimonio y si tu novia acepta casarse contigo iré con el cantante que elijas a cantar en tu boda", escribió junto al clip, que ya acumula más de 600 mil reproducciones y casi 15 mil 'me gusta'.

Así, la mujer dijo "no" a una propuesta de matrimonio durante un concierto de Armonía 10, y el video se volvió viral mostrando cómo este inesperado momento sorprendió al público y generó reacciones inmediatas en redes sociales.