Rebeca Escribens se quiebra en vivo al hablar sobre la ruptura de Federico y Katia Condos

12/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Durante la emisión del programa, Rebeca Escribens tuvo que presentar una nota sobre la ruptura del periodista Federico Salazar y la actriz Katia Condos, quienes anunciaron recientemente el fin de su relación tras más de 30 años juntos.

Sin embargo, la situación resultó especialmente complicada para la conductora, quien no pudo ocultar su tristeza frente a cámaras. Con la voz entrecortada, Escribens explicó que el tema le resultaba muy sensible debido a la cercanía que mantiene con ambos.

"Si a ustedes les da pena, imagínense cómo me siento yo conociendo a esta pareja tan de cerca, tantos años, trabajos en común", señaló. durante el programa, dejando ver el profundo cariño que siente por ellos.

Durante su intervención, la conductora reveló entre lágrimas que esta noticia ha sido lo más difícil que le ha tocado comunicar en los últimos años.

"Lo más difícil que me ha tocado hacer en 10 años. Ellos son una familia pase lo que pase, siempre", expresó Rebeca Escribens, mientras era consolada por Janet Barboza.

El momento se volvió aún más emotivo cuando la conductora intentó continuar con el segmento informativo, pero la emoción terminó por superarla. Su reacción generó solidaridad entre sus compañeros de set y también entre los televidentes que siguieron la transmisión.

Una relación que marcó a la televisión peruana

La separación de Katia Condos y Federico Salazar ha causado gran impacto en el mundo del espectáculo, ya que durante décadas fueron considerados una de las parejas más estables del medio.

Ambos confirmaron el fin de su matrimonio mediante un comunicado en el que explicaron que, tras más de tres décadas juntos, decidieron tomar caminos distintos.

En su mensaje, la ahora expareja destacó que el amor y el respeto que han construido a lo largo de los años continuará, especialmente por la familia que formaron. Asimismo, pidieron comprensión y respeto por este proceso personal.

Ante esta situación, Rebeca Escribens también destacó el valor de la familia que ambos han construido, señalando que, más allá de la separación, el vínculo entre ellos seguirá existiendo.

El emotivo momento protagonizado por Rebeca Escribens evidenció el impacto que ha tenido la separación de Federico Salazar y Katia Condos en su entorno cercano y en el público.

Aunque la noticia ha generado sorpresa entre los seguidores de la pareja, el respeto y el cariño que ambos mantienen dejan claro que su historia continuará marcada por el vínculo familiar que construyeron durante más de tres décadas.