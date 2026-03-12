Sylvester Stallone confirma precuela de popular saga: nueva película explorará origen de su icónico personaje

12/03/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

La icónica saga de acción Rambo volverá a la pantalla grande con una nueva historia que buscará mostrar el origen del famoso personaje. El actor Sylvester Stallone, quien interpretó al veterano de guerra durante décadas, confirmó su participación en el proyecto, aunque esta vez lo hará detrás de cámaras como productor ejecutivo.

La película llevará por título "John Rambo" y se centrará en la etapa temprana del personaje, mucho antes de los hechos narrados en la película original First Blood de 1982. El objetivo del filme es mostrar cómo se formó el soldado que luego se convertiría en una figura emblemática del cine de acción.

Según información difundida por medios especializados, la producción ya se encuentra en marcha y el rodaje comenzó a inicios de 2026 en Bangkok, Tailandia, con un equipo internacional encargado de desarrollar esta nueva etapa de la franquicia.

El propio Stallone expresó su conexión con el personaje al anunciar su participación en el proyecto. En un mensaje compartido durante la confirmación de la película, señaló: "Rambo ha sido parte de mi vida durante mucho tiempo", destacando el impacto que el personaje ha tenido tanto en su carrera como en el público.

Un nuevo actor interpretará al joven Rambo

Uno de los cambios más importantes de esta nueva entrega es que Sylvester Stallone no aparecerá como protagonista. Debido a que la historia se sitúa años antes de los eventos de la primera película, el personaje será interpretado por otro actor.

El elegido para asumir el papel es Noah Centineo, quien dará vida a una versión más joven de John Rambo en una historia que se desarrollará durante el periodo de la guerra de Vietnam. La trama buscará explicar cómo las experiencias del personaje marcaron su personalidad y su visión del mundo.

El filme estará dirigido por Jalmari Helander. El guion fue escrito por Rory Haines y Sohrab Noshirvani, quienes previamente trabajaron en producciones de Hollywood.

Además, la producción cuenta con la participación de varios estudios y productores que buscan relanzar la franquicia para una nueva generación de espectadores.

Una franquicia con más de cuatro décadas

Stallone protagonizó cinco películas de la franquicia, estrenadas entre 1982 y 2019, convirtiendo a Rambo en uno de los papeles más importantes de su carrera.

Ahora, con "John Rambo", los productores buscan explorar una etapa nunca mostrada en la pantalla: los primeros años del personaje.

Aunque la película aún no tiene fecha oficial de estreno, la confirmación de Stallone y el inicio del rodaje han generado expectativa entre los seguidores de la saga, que esperan descubrir cómo comenzó realmente su historia.