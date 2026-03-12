Callao: Dictan prisión preventiva contra mujer que fingió secuestro y extorsionó a su propia pareja

12/03/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

Lo que parecía un secuestro con tintes dramáticos terminó revelándose como un insólito intento de extorsión. La Corte Superior de Justicia del Callao dictó 6 meses de prisión preventiva contra Sikandra Banya Mercedes Moscol Arcelles (36), venezolana nacionalizada peruana, por la presunta comisión del delito de exigencia o requerimiento extorsivo en agravio de su conviviente, Giovanni Miguel Fernández Ponce (40).

Exigía S/ 40 mil para ser 'liberada'

El 6 de marzo, Moscol salió de su vivienda con el pretexto de acudir a una entrevista de trabajo. Horas después, su pareja comenzó a recibir mensajes vía WhatsApp desde el número de la propia mujer. En las comunicaciones se adjuntaban fotografías de ella con las manos maniatadas en una habitación, simulando estar retenida por supuestos captores extranjeros.

Los mensajes exigían inicialmente S/ 40 000 para su liberación, monto que luego se redujo a S/ 20 000 y otras cantidades menores, bajo la amenaza de atentar contra su vida.

La denuncia y el hallazgo

Tras la denuncia presentada en la Depincri Bellavista, la mujer reapareció el 8 de marzo en el distritos de Los Olivos, alegando haber sido secuestrada. Sin embargo, las diligencias determinaron que nunca estuvo en peligro: la investigación estableció que permanecía en un hostal de La Perla, desde donde ella misma enviaba las fotografías y realizaba las exigencias económicas.

El Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria del Callao, a cargo del magistrado Luis Miguel Torres Bonifacio, evaluó los elementos de convicción y concluyó que la imputada no contaba con arraigo suficiente, además de la gravedad de la pena probable. Por ello, se dictó la medida de prisión preventiva por seis meses en su contra.

Ahora Moscol será recluida en un centro penitenciario mientras continúan las investigaciones del caso para determinar una sentencia. El caso ha generado sorpresa por la modalidad empleada: una mujer que fingió su propio secuestro para extorsionar a su pareja.

Más allá de lo insólito del suceso, la decisión judicial busca marcar un precedente frente a intentos de manipulación emocional y económica que, aunque poco comunes, pueden tener consecuencias graves.

La prisión preventiva contra Sikandra Moscol refleja la firmeza del Poder Judicial frente a delitos de extorsión, incluso cuando se presentan bajo formas inusuales. Lo que comenzó como un supuesto secuestro terminó siendo un montaje que puso en evidencia la capacidad de las autoridades para desentrañar la verdad y sancionar conductas que atentan contra la confianza y la seguridad ciudadana.